Bồi đắp tình yêu biển đảo quê hương cho thế hệ trẻ

Biển, đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là một phần máu thịt, gắn bó mật thiết với đời sống, văn hóa và lịch sử của quê hương. Từ thực tiễn đó, cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội của Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực không ngừng bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ, trong đó nhà trường giữ vai trò quan trọng.

Ban tổ chức trao giải cho thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” năm 2026 trên địa bàn xã Vạn Lộc.

Thông qua các môn học như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân... học sinh được trang bị kiến thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa thiêng liêng của biển đảo đối với đất nước. Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa như: tổ chức triển lãm, thi vẽ tranh hay các cuộc thi tìm hiểu về chủ quyền biển đảo cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong mỗi học sinh. Đặc biệt, những năm gần đây, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát động và phối hợp các đơn vị chức năng triển khai trong các nhà trường đã mang lại hiệu ứng tích cực. Từ cuộc thi này, tình yêu biển đảo được nuôi dưỡng một cách tự nhiên, giúp học sinh nhận thức rõ hơn về nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Mới đây, tại xã Vạn Lộc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm 2026 với sự tham gia của 100 học sinh đại diện cho hơn 5.000 học sinh đến từ 5 trường THCS trên địa bàn xã Vạn Lộc. Tại cuộc thi, các em trải qua 4 chặng thi đầy thử thách: ra khơi; vượt sóng; cập bến và đặt mốc chủ quyền. Nội dung tranh tài không chỉ dừng lại ở các kiến thức về biển đảo, địa lý, lịch sử hay Luật Cảnh sát biển Việt Nam mà còn mở rộng đến các quan điểm, chủ trương của Đảng, giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Theo đại diện lãnh đạo các nhà trường có học sinh tham gia tranh tài, cuộc thi thực sự là sân chơi bổ ích góp phần nâng cao nhận thức và bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ ngay trên ghế nhà trường. Ngoài phần thi theo hình thức rung chuông vàng thể hiện sự hiểu biết về biển, hải đảo, các quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước..., cuộc thi còn thu hút học sinh ở phần thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và người Chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam”. Đây không chỉ là dịp thể hiện năng khiếu, mà còn là phương thức giáo dục lòng yêu nước trực quan nhất, chuyển hóa những khái niệm chủ quyền khô khan thành những tình cảm tự nhiên, ấm áp qua từng gam màu. Hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển can trường giữa sóng gió đã được các “họa sĩ nhí” khắc họa sinh động, tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của các anh. Mỗi bức tranh, mỗi lời thuyết trình đều mang theo khát vọng hòa bình và ý thức trách nhiệm của thế hệ tương lai.

Thầy giáo Đoàn Thanh Văn, Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Lộc, xã Vạn Lộc cho biết: "Ngay khi cuộc thi được phát động, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nắm rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc thi. Trên cơ sở đó, nhà trường phân công giáo viên bộ môn xây dựng đề cương ôn tập, khoanh vùng kiến thức, hướng dẫn học sinh chủ động tìm hiểu, ôn luyện. Đồng thời, tổ chức thi cấp trường, lựa chọn học sinh có kết quả tốt tham gia vòng thi cấp xã”.

Hơn một tuần trôi qua, kể từ khi cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” năm 2026 trên địa bàn xã Vạn Lộc diễn ra thành công, dư âm của cuộc thi vẫn còn đọng lại trong nhiều thầy cô, học sinh các nhà trường, nhất là với những thí sinh vinh dự được tham dự các đội thi. Em Vũ Nhân An, học sinh lớp 6, Trường THCS Hưng Lộc, xã Vạn Lộc đoạt giải Nhất cuộc thi chia sẻ: “Để chuẩn bị cho cuộc thi, bên cạnh việc học trên lớp, em dành thêm thời gian tự tìm hiểu tài liệu, cập nhật kiến thức liên quan đến biển, đảo và pháp luật. Cuộc thi không chỉ giúp em củng cố, mở rộng kiến thức về biển, đảo mà còn giúp em hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Qua cuộc thi, em cũng nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện, tham gia bảo vệ biển, đảo quê hương”.

Được biết, năm 2025, cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức tại khu vực phường Nam Sầm Sơn. Theo nhận định chung của các giáo viên, học sinh, cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” là một trong những hoạt động tuyên truyền về biển đảo, phổ biến giáo dục pháp luật rất hiệu quả. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, hoạt động ngoại khóa thiết thực trong giáo dục, trang bị kiến thức bổ ích về biển đảo Tổ quốc cho học sinh. Khi thế hệ trẻ thấu hiểu giá trị của biển đảo, họ sẽ trở thành những người tiếp bước cha anh, chung tay xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Phong Sắc