Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết danh mục khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân

Từ năm 2026, người dân cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Ngày 12/5/2026, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chuyên môn triển khai khám sức khỏe định kỳ trên toàn quốc, quy định cụ thể nội dung khám đối với từng nhóm đối tượng.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và cơ sở y tế bố trí lịch khám phù hợp, tránh quá tải; đồng thời tăng cường phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm để điều trị kịp thời, giảm gánh nặng chi phí cho người dân.​

