Bộ trưởng Quốc phòng Đức bảo vệ ngân sách quân sự kỷ lục 140 tỷ euro

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã bảo vệ kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục khoảng 140 tỷ euro (163 tỷ USD) vào năm 2027, gọi đây là “cam kết an ninh” trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng bất ổn.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu tại phiên thảo luận ngân sách ở Quốc hội, ngày 9/9. Ảnh: DPA.

Phát biểu tại phiên thảo luận ngân sách ở Quốc hội Đức, ngày 9/9, ông Pistorius bác bỏ chỉ trích của phe đối lập cho rằng nguồn ngân sách tăng thêm nên được dành cho trường học, bệnh viện và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Theo ông, một lực lượng vũ trang Đức đủ mạnh và một NATO thống nhất, có năng lực là những yếu tố thiết yếu để bảo vệ các thành quả cũng như lợi ích của người dân. Ông nhấn mạnh: “Không có an ninh thì không điều gì khác có ý nghĩa”.

Ông Pistorius cho rằng Nga đang đẩy mạnh tái vũ trang trên quy mô lớn, huy động nguồn lực về tài chính, nhân lực và trang thiết bị. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Moscow dành một nửa tổng ngân sách cho các khoản chi quân sự, trong đó phần lớn được sử dụng để bổ sung kho dự trữ cho những cuộc xung đột trong tương lai, thay vì đưa trực tiếp ra chiến trường Ukraine. Ông cảnh báo Berlin và các đồng minh cần nâng cao cảnh giác và tăng cường khả năng ứng phó trước những thách thức an ninh từ Nga.

Theo kế hoạch ngân sách năm 2027 của Chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz, quốc phòng là khoản chi lớn thứ hai trong ngân sách liên bang. Riêng ngân sách thường xuyên của Bộ Quốc phòng dự kiến đạt 109,75 tỷ euro (128 tỷ USD), tăng 32,7% so với năm nay và là mức tăng lớn nhất trong số các lĩnh vực chi tiêu chủ chốt.

Nếu tính cả nguồn từ Quỹ đặc biệt dành cho quân đội Đức, tổng ngân sách dành cho Bộ Quốc phòng trong năm tới sẽ lên gần 140 tỷ euro, phản ánh nỗ lực của Berlin nhằm tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh tại châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.