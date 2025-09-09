Bộ Tài chính đề xuất nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng

Với đề xuất của Bộ Tài chính, một người có thu nhập tiền lương, tiền công 25 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) của thuế thu nhập cá nhân.

Trong dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã đề xuất phương án nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 15,5 triệu/tháng (tăng khoảng 40,9% so với mức hiện hành). Cùng với đó, mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên khoảng 6,2 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 40,9% so với mức hiện hành).

Theo quy định hiện hành, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Với mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng như hiện nay, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở mức 17 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hay mức 22 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc) sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... cũng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Với đề xuất mới của Bộ Tài chính, một người có thu nhập tiền lương, tiền công 25 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Với đề xuất mới của Bộ Tài chính, một người có thu nhập tiền lương, tiền công 25 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Song nếu chiếu theo đề xuất mới của Bộ Tài chính, nếu một người có thu nhập tiền lượng, tiền công 15 triệu đồng/tháng, khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... thì người này không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cá nhân có 1 người phụ thuộc, nếu một người có thu nhập tiền lương, tiền công 25 triệu đồng/tháng, nếu trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... thì người này không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu thu nhập 30 triệu đồng/tháng, số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 265.000 đồng/tháng (tương đương 0,88% tổng thu nhập).

Trường hợp cá nhân có 2 người phụ thuộc, nếu một người có thu nhập tiền lương, tiền công 30 triệu đồng/tháng, nếu trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... thì người này không phải nộp thuế. Nếu thu nhập 40 triệu đồng/tháng, tiền thuế chỉ là 540.000 đồng/tháng.

Theo Bộ Tài chính, nếu áp dụng theo mức dự kiến là 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc thì hầu hết số người nộp thuế ở bậc 1 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế (khoảng trên 95% người nộp thuế ở bậc 1), một phần cá nhân nộp thuế ở bậc 2 chuyển sang diện không phải nộp thuế hoặc chuyển xuống nộp thuế ở bậc 1. Tương tự những cá nhân ở các bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Qua đó dự kiến số thu ngân sách Nhà nước thuế thu nhập cá nhân là khoảng 84.477 tỷ đồng, giảm khoảng 21.000 tỷ đồng/năm so mức thu theo quy định hiện hành. Số người còn phải nộp thuế là khoảng 2,21 triệu người, giảm 2,18 triệu người (giảm 49,66%) (chuyển từ bậc 1 sang diện không chịu thuế) so với mức giảm trừ gia cảnh hiện hành.

Theo thống kê từ Bộ Tài chính, năm 2024, thuế từ thu nhập cá nhân năm 2024 là 186.300 tỷ đồng trong 2,043 triệu tỷ đồng tổng thu ngân sách Nhà nước (tương đương 9,12%).

Theo VTV