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Bổ sung biển báo khoảng cách giữa các xe ôtô tại các vị trí áp dụng xử phạt

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Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc triển khai các nhiệm vụ rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Bổ sung biển báo khoảng cách giữa các xe ôtô tại các vị trí áp dụng xử phạt

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc triển khai các nhiệm vụ rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Bổ sung biển báo khoảng cách giữa các xe ôtô tại các vị trí áp dụng xử phạt

Một Dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông được đưa vào khai thác. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Theo đó, Cục Đường bộ giao Phòng Quản lý, tổ chức giao thông có trách nhiệm chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác và khoảng cách an toàn xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ; ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Phòng Quản lý, tổ chức giao thông tham mưu văn bản đề nghị Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cung cấp các vị trí, đoạn tuyến đường cao tốc (bao gồm cả đường cao tốc do các địa phương quản lý) có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm khoảng cách an toàn xe khi tham gia giao thông.

Trên cơ sở đó, các cơ quan quản lý đường cao tốc rà soát, bổ sung biển báo quy định khoảng cách (0m, 50m, 100m) và vạch kẻ đường để xác định khoảng cách các xe tham gia giao thông trên đường tại các vị trí có áp dụng xử phạt theo quy định; phối hợp triển khai công tác tuyên truyền quy định khoảng cách an toàn xe tham gia giao thông trên đường.

Đơn vị này cần có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp quản lý đường cao tốc trên phạm vi cả nước tổ chức rà soát để điều chỉnh, bổ sung biển báo và vạch kẻ đường đối với các đoạn vị trí áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách; rà soát, bổ sung các biển báo hiệu vạch kẻ đường này tại các vị trí cần thiết trên đường cao tốc.

Cục Đường bộ giao Phòng Quản lý vận tải tham mưu văn bản đề nghị các sở xây dựng, các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện việc bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông trên đường cao tốc và đường bộ trong giáo trình, chương trình đào tạo lái xe chi tiết và tổ chức hướng dẫn trong quá trình đào tạo lái xe. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Phòng Quản lý, tổ chức giao thông tham mưu cho Cục Đường bộ phối hợp, hướng dẫn sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác tuyên truyền quy định về khoảng cách an toàn xe tham gia giao thông trên đường bộ, để người tham gia giao thông tự giác bảo đảm quy định về khoảng cách an toàn với xe lưu thông phía trước trên cùng làn đường, phần đường.

Các khu quản lý đường bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp quản lý, khai thác, bảo trì đường cao tốc tổ chức in, phát hành tờ rơi tuyên truyền quy định về khoảng cách an toàn khi xe tham gia giao thông trên đường bộ tại các trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc và các vị trí khác nếu cần thiết; thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Các Trung tâm kỹ thuật-công nghệ đường bộ nghiên cứu hình thức bổ sung quy định liên quan đến khoảng cách an toàn trên hệ thống biển báo hiệu điện tử và các nền tảng khác để chỉ dẫn khoảng cách an toàn xe tham gia giao thông; thời gian thực hiện quý 4/2026./.

Theo TTXVN

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