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Bổ sung 2 dự án được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất xã Xuân Du

NM (Nguồn: UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 3/11/2026 về việc bổ sung chủ đầu tư/công trình, dự án đầu tư công được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Xuân Du vào Phụ lục kèm theo Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Bổ sung 2 dự án được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất xã Xuân Du

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 3/11/2026 về việc bổ sung chủ đầu tư/công trình, dự án đầu tư công được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất làm vật liệu san lấp xã Xuân Du vào Phụ lục kèm theo Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Bổ sung 2 dự án được sử dụng đất san lấp tại mỏ đất xã Xuân Du

Hai khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được UBND phường Hàm Rồng khởi công tháng 8/2026. Ảnh: Hoàng Đông

Theo đó, có thêm 2 dự án đầu tư công được phê duyệt bổ sung vào Phụ lục kèm theo Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh đối với khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Du.

Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Du có diện tích gần 6,4ha, trữ lượng 708.712m3.

Hai dự án vừa được bổ sung gồm: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vị trí 1, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa (phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam) và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vị trí 2, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa (phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam). Cả hai dự án đều do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hàm Rồng làm chủ đầu tư.

Sở Công Thương được giao phối hợp với UBND xã Xuân Du kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản tại khu vực mỏ, bảo đảm khai thác đúng khối lượng, đúng mục đích sử dụng.

UBND xã Xuân Du có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm cho việc triển khai thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khu vực đã được khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng hiện trạng đã phê duyệt; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)

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