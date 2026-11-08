Bộ GD-ĐT rà soát quy chế thi, kiểm tra, đánh giá ở tất cả các cấp học

Rà soát, hoàn thiện quy chế thi, quy định kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối khóa ở tất cả cấp học, trình độ đào tạo là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ trong Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo. Kế hoạch này vừa được Bộ ban hành tại Quyết định số 3209/QĐ-BGDĐT ngày 5/11.

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Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ; xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, sản phẩm và thời hạn hoàn thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro, phòng ngừa sớm, thực hiện nhất quán phương châm “học thật, thi thật, đánh giá thật”.

Cùng với việc rà soát, hoàn thiện quy chế, quy định về thi, kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối khóa ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bổ sung nhận diện những phương thức gian lận mới, nhất là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị công nghệ cao để gian lận. Các hành vi bị nghiêm cấm, quy trình kiểm soát, cơ chế kiểm soát chéo, lưu vết và trách nhiệm giải trình cũng sẽ được quy định rõ.

Đối với việc ứng dụng công nghệ, Bộ sẽ hướng dẫn sử dụng camera, thiết bị rà soát kim loại tại những khâu có nguy cơ cao, trước hết với kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Cùng với đó, Bộ xây dựng lộ trình thi trên máy tính, hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, đối sánh kết quả thi nhằm cảnh báo những dấu hiệu bất thường.

Với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, để đảm bảo liêm chính học thuật, Bộ Giáo dục sẽ hướng dẫn cơ sở đào tạo hoàn thiện quy định liêm chính học thuật; phòng ngừa, xử lý đạo văn, sao chép, thuê làm bài, học thay, thi hộ, gian lận trong nghiên cứu khoa học, sử dụng trí tuệ nhân tạo trái quy định trong học tập, nghiên cứu, bảo vệ luận văn, luận án.

Bên cạnh đó là đổi mới phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá theo hướng coi trọng quá trình và sản phẩm học tập, nghiên cứu khoa học; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống gian lận trong nghiên cứu khoa học, thi kết thúc học phần, thi cuối khóa, bảo vệ luận văn, luận án.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các kỳ thi và việc thực hiện quy chế tại địa phương, cơ sở; vận hành cơ chế tiếp nhận phản ánh, tố giác; phối hợp Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ về giải pháp kỹ thuật, công nghệ phục vụ phòng ngừa, phát hiện gian lận; xử lý nghiêm vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ yêu cầu không lấy riêng tỷ lệ người học khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp, kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân; nghiêm cấm chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi hoặc che giấu vi phạm./.

Theo TTXVN