Đề nghị bổ sung hàng loạt ngành nghề đào tạo được miễn giảm học phí

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi công bố dự thảo thông tư ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý kiến góp ý cho dự thảo của nhiều bộ ngành, các sở giáo dục và đào tạo, trong đó có nhiều đơn vị đề nghị bổ sung thêm ngành nghề vào các danh mục.

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Bộ Công thương đề nghị bổ sung vào danh mục ngành nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm các nghề sau: Nguội sửa chữa máy công cụ; Công nghệ sản xuất chip bán dẫn; Kiểm thử và đóng gói vi mạch; Công nghệ kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo; Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trời; Robot và trí tuệ nhân tạo; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Hướng dẫn du lịch.

Bộ Công thương cũng đề nghị bổ sung vào danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu các nghề sau: Hàn; An ninh mạng; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Công nghệ da giày; Thiết kế thời trang; Hướng dẫn du lịch.

Trước đề nghị của Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết do Bộ Công thương chưa nêu lý do đề nghị bổ sung nên tổ soạn thảo thông tư chưa có cơ sở để bổ sung.

Bộ Công an đề nghị đề nghị bổ sung vào danh mục ngành nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 5 nghề (gồm Công nghệ may, May thời trang, Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải); đề nghị bổ sung vào danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu các nghề: Xử lý nước thải công nghiệp, Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung 17 ngành vào danh mục ngành nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; bổ sung 26 ngành vào danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.

Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung 12 ngành vào danh mục ngành nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; bổ sung 6 ngành vào danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, bổ sung 14 ngành trong số này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một trong những đơn vị đề nghị bổ sung số lượng ngành nghề nhiều nhất với 32 ngành vào danh mục ngành nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; bổ sung 20 ngành vào danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đề nghị bổ sung 11 ngành. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đề nghị bổ sung 8 ngành. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đề nghị bổ sung 8 ngành. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai đề nghị bổ sung 2 ngành. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đề nghị bổ sung 7 ngành...

Trước đề nghị của các bộ, ngành, sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những giải trình và tiếp thu bổ sung nhiều ngành nghề vào danh mục.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu bổ sung kiến nghị của Bộ Công an, trừ ngành Hướng dẫn du lịch do ngành này không có trong các danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền ban hành, quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu bổ sung 12 ngành nghề vào danh mục trong dự thảo thông tư trong số 43 ngành do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất. Với đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, bổ sung 12 ngành...

Bộ cũng xét bổ sung các ngành nghề theo đề nghị của nhiều đơn vị khác.

Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các ngành nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu sẽ được miễn 100% học phí; các ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền ban hành, quy định sẽ được giảm 70% học phí./.

Theo TTXVN