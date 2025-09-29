Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động khẩn trương di dời tài sản, đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực ngập lụt, nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Buloi) gây mưa lớn, trong 2 ngày 28 và 29/9, các đơn vị trên 2 tuyến biên giới của tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Quản lý các bản, lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân bảo đảm an toàn trong mưa bão. Đồng thời vận động, giúp đỡ di dời các hộ dân có nguy cơ cao bị ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến những vị trí tránh, trú an toàn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

Đồn Biên phòng Tam Chung cùng với các lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền vận động di dời được 41hộ/185 khẩu đến nhà văn hóa, trường học tránh trú an toàn.

Đến 10 giờ ngày 29/9 các đơn vị đã di dời 198 hộ/964 khẩu đến các điểm trường, nhà văn hóa tránh trú bảo an toàn. Đồng thời tiếp tục triển khai lực lượng xuống các địa bàn thường trực 24/24 giúp nhân dân khắc phục hậu quả do bão.

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (xã Thiết Ống) thành lập 3 tổ, quân số 25 đồng chí xuống địa bàn các thôn, phố phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân di dời người, tài sản đến vị trí an toàn.

Đồn Biên phòng Yên Khương cùng với lực lượng chức năng di dời 73hộ/311 khẩu và tài sản của Nhân dân có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến những vị trí tránh, trú an toàn.

