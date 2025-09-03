Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa khen thưởng lực lượng hoàn thành nhiệm vụ A80

Ngày 3/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón và khen thưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cánh mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ CHQS tỉnh đón các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ A80 trở về.

Trong đội hình tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa có 64 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chúc mừng các lực lượng của tỉnh tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Phát biểu chúc mừng các lực lượng tham gia A80, Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương, chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành. Đồng thời khẳng định, đây không những là niềm tự hào của mỗi cá nhân mà còn là vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh; góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, tinh thần trách nhiệm trong toàn thể lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì tinh thần, ý chí, tính kỷ luật đã được xây dựng trong quá trình tham gia diễu binh, diễu hành A80 vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị trong thời gian tới; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng thời, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, bảo đảm đầy đủ chế độ cho các đồng chí tham gia diễu binh, diễu hành và kịp thời biểu dương, khen thưởng khi các đồng chí trở về đơn vị.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Tại buổi gặp mặt, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng giấy khen cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Hoàng Lan