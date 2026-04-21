Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa khai mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026

Ngày 21/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026. Tham gia hội thi có 23 đồng chí là cấp ủy viên, báo cáo viên các cấp được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở.

Toàn cảnh buổi khai mạc hội thi.

Dự và phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Hội thi có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Đây cũng là dịp để đánh giá nhận thức, năng lực và kỹ năng sư phạm của đội ngũ cán bộ chính trị và báo cáo viên tại cơ sở; tạo diễn đàn để đội ngũ cán bộ chính trị và báo cáo viên chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác tuyên truyền miệng.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.

Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hội thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan, công tâm, chính xác, đánh giá đúng năng lực, trình độ của từng thí sinh, bảo đảm hội thi diễn ra nghiêm túc, thực chất; qua đó lựa chọn những báo cáo viên có năng lực tốt nhất để thành lập đội tuyển tham gia hội thi cấp Quân khu.

Báo cáo viên thi thuyết trình.

Ngay sau khai mạc, các báo cáo viên đã bước vào các phần thi: soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình và thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm (trên máy tính).

Nội dung thi tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo kế hoạch, hội thi diễn ra hết ngày 22/4/2026.

Ngọc Lê (CTV)