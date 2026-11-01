Binance bù đắp 90% thiệt hại trong vụ tấn công mạng trị giá 6,3 tỷ USD

Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch Binance vừa cho biết, sàn này đã khôi phục 90% số tài sản bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng ngày 29/10, đồng thời cam kết sử dụng nguồn vốn nội bộ để bù đắp toàn bộ phần thiệt hại còn lại cho khách hàng. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác định nhóm tin tặc TraderTraitor có liên hệ với Triều Tiên đứng sau vụ việc được đánh giá có quy mô đặc biệt lớn trong lịch sử thị trường tiền điện tử.

Trong thông báo trên mạng xã hội X ngày 31/10, đồng Giám đốc điều hành Binance Richard Teng khẳng định người dùng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất tài chính nào. Theo ông, sàn giao dịch đã mua lại khoảng 90% số token bị đánh cắp, trong khi 10% còn lại là những tài sản có tính thanh khoản thấp, cần thêm thời gian để thu hồi hoặc mua bù.

Được biết, nguồn tiền khắc phục thiệt hại được huy động từ Quỹ Bảo vệ người dùng (SAFU), Quỹ Bảo hiểm giao dịch hợp đồng tương lai (FIF) và ngân quỹ riêng của Binance. Được thành lập năm 2018, SAFU là quỹ dự phòng nhằm bảo vệ khách hàng trước các sự cố khẩn cấp, hiện nắm giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Vụ tấn công xảy ra ngày 29/10, với giá trị tài sản bị đánh cắp ước tính khoảng 6,3 tỷ USD. Ban đầu, Binance nghi ngờ vụ việc bắt nguồn từ máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị xâm nhập. Tuy nhiên, đến ngày 30/10, sàn giao dịch cho biết phát hiện thêm những điểm xâm nhập khác. Các công ty phân tích blockchain TRM Labs và Chainalysis sau đó nhận định vụ việc có nhiều dấu hiệu tương đồng với hoạt động của nhóm tin tặc TraderTraitor.

Ngày 31/10, FBI chính thức xác nhận Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ đánh cắp tài sản ảo trị giá hơn 6 tỷ USD từ Binance. Theo cơ quan này, nhóm TraderTraitor đã chuyển đổi một phần tài sản chiếm đoạt sang Ethereum và có thể tiếp tục tìm cách rửa tiền thông qua các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) và dịch vụ hoán đổi tiền điện tử tức thời. FBI đồng thời kêu gọi các tổ chức tư nhân chặn giao dịch liên quan đến những địa chỉ ví được nhóm tin tặc sử dụng.

Sau sự cố, Binance tạm dừng chức năng rút tiền để rà soát an ninh, với kế hoạch khôi phục dịch vụ vào ngày 1/11. Sàn giao dịch cũng cho biết việc bổ sung tài sản từ nguồn dự trữ vào các ví nóng sẽ giúp duy trì số dư tiền điện tử của khách hàng, không làm thay đổi quyền lợi của người dùng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt khi tin tặc có thể xâm nhập các hệ thống kiểm soát giao dịch và nhanh chóng phân tán tài sản qua nhiều blockchain. Việc Binance sử dụng nguồn lực tài chính để bù đắp thiệt hại giúp hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đối với khách hàng, song cũng đặt ra yêu cầu tăng cường bảo mật và kiểm soát dòng tiền trên thị trường tài sản số.

Thu Uyên