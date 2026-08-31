Biện Thượng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đến ngày 25/8/2026, xã Biện Thượng đã giải ngân hơn 88 tỷ đồng, đạt 64,4% trong tổng số hơn 136,7 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao. Để hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/12/2026, xã đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng và tăng cường đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng đã hoàn thành.

Dự án xây dựng nhà lớp học 3 tầng, 9 phòng học đã thực hiện xong phần thô, ước khối lượng thực hiện đạt khoảng 60%.

Được khởi công xây dựng vào cuối tháng 3/2026, dự án xây dựng nhà lớp học 3 tầng, 9 phòng học cùng các hạng mục phụ trợ của Trường THCS Vĩnh An với tổng mức đầu tư gần 12,7 tỷ đồng đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ông Phạm Đình Châu, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiến An, đơn vị thi công dự án này cho biết: "Thi công trong trường học nên không gian thi công rất chật hẹp. Tuy nhiên, đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đảm bảo an toàn cũng như tiến độ thi công và chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư là UBND xã Biện Thượng. Hiện tại, công trình đã hoàn thành xong phần cải tạo nhà hiệu bộ và nhà lớp học 1 tầng, ước khối lượng thực hiện đạt khoảng 60%. Đơn vị đang phấn đấu tháng 12/2026 sẽ hoàn thành công trình, bàn giao cho chủ đầu tư, sớm hơn 1 tháng so với hợp đồng đã ký.

Dự án Tôn tạo Khu Di tích phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng (nay là xã Biện Thượng) có tổng mức đầu tư hơn 550,7 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh là 270 tỷ đồng, ngân sách huyện Vĩnh Lộc (cũ) là 71 tỷ đồng, còn lại từ nguồn xã hội hóa và huy động hợp pháp khác. Diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án phần trong đê còn lại khoảng 2,6ha, với 298 hộ bị ảnh hưởng (67 hộ đất ở, và 231 hộ đất nông nghiệp).

Để phục vụ dự án, ngay sau khi ổn định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, xã Biện Thượng đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án sớm bàn giao mặt bằng. Đến ngày 25/8/2026 đã có 36/67 hộ có đất ở và 229/231 hộ có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án đã nhận tiền bồi thường, bàn giao gần 1,9ha mặt bằng. Diện tích còn lại gần 0,7ha của 33 hộ, xã đã thực hiện kiểm kê và công khai phương án bồi thường đến tất cả các hộ.

Ông Phạm Văn Thọ, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Biện Thượng, cho biết: “Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, xã đã phân loại các dự án để tập trung chỉ đạo, thực hiện. Những dự án đang triển khai thi công, ngoài thường xuyên đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình, xã còn tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để nắm bắt về tiến độ thi công, giải ngân vốn. Những dự án có tiến độ thi công không đảm bảo, xã sẽ làm việc với doanh nghiệp để nắm bắt tình hình và có hướng xử lý, tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp. Đồng thời, đôn đốc đơn vị thi công lập hồ sơ quyết toán giải ngân khi đã có khối lượng hoàn thành”.

Bài và ảnh: Minh Lý