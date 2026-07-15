BIDV Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa và VDB Chi nhánh Thanh Hóa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngày 15/7, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Thanh Hóa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu về vốn và các dịch vụ tài chính - ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo BIDV Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa và lãnh đạo VDB Chi nhánh Thanh Hóa trao thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác có lãnh đạo BIDV Chi nhánh Thanh Hóa, BIDV Chi nhánh Lam Sơn và lãnh đạo Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV Chi nhánh Thanh Hóa.

Ông Đoàn Huy Hoàng, Giám đốc BIDV Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết hợp tác.

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, gồm: cấp tín dụng hợp vốn; dịch vụ tài khoản thanh toán; dịch vụ ngân quỹ; thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại; các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ; bảo hiểm và các lĩnh vực hợp tác kinh doanh khác phù hợp với nhu cầu, khả năng của mỗi bên và quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Bá Đức, Giám đốc VDB Chi nhánh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết hợp tác.

Trong lĩnh vực cấp tín dụng hợp vốn, hai đơn vị sẽ ưu tiên xem xét, tạo điều kiện để cùng tham gia các dự án do một trong hai bên làm đầu mối thu xếp vốn, qua đó mở rộng khả năng huy động nguồn lực cho các dự án đầu tư phát triển. Đồng thời, BIDV Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa sẽ cung cấp cho VDB Chi nhánh Thanh Hóa các dịch vụ về tài khoản thanh toán, ngân quỹ với chính sách lãi suất, phí dịch vụ cạnh tranh, tạo thuận lợi cho hoạt động thanh toán và quản lý dòng tiền.

Đối với khách hàng của VDB Chi nhánh Thanh Hóa, BIDV Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa sẽ phối hợp cung cấp các sản phẩm thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, phát hành thư tín dụng (L/C), mua bán ngoại tệ, quản lý dòng tiền, cho vay bổ sung vốn lưu động, ngân hàng số cùng nhiều dịch vụ tài chính khác.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác phát triển các sản phẩm ngân hàng bán lẻ dành cho cán bộ, người lao động và hệ sinh thái khách hàng của VDB; đồng thời phối hợp triển khai các sản phẩm bảo hiểm thông qua Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV Chi nhánh Thanh Hóa.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, hai đơn vị sẽ đẩy mạnh phối hợp trong công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức các hoạt động giao lưu, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài.

Sự hợp tác giữa BIDV Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa và VDB Chi nhánh Thanh Hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV Chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa và VDB Chi nhánh Thanh Hóa là cơ sở quan trọng để hai đơn vị khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi bên, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Lương