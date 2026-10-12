BHYT học sinh - điểm tựa chăm sóc sức khỏe học đường

Không chỉ giúp giảm chi phí khám, chữa bệnh khi học sinh ốm đau, BHYT còn là điểm tựa để các em được chăm sóc sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết. Năm học 2026-2027, Thanh Hóa phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT, qua đó mở rộng diện bao phủ và bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

BHXH cơ sở Nông Cống tuyên truyền chính sách BHYT cho học sinh Trường THPT Nông Cống 3.

Khi BHYT trở thành điểm tựa

Với những học sinh khỏe mạnh, tấm thẻ BHYT có thể ít khi được sử dụng. Nhưng với những em không may mắc bệnh, phải điều trị dài ngày, BHYT lại trở thành điểm tựa thiết thực, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí và các em có thêm điều kiện duy trì việc học tập.

Em Đặng Huyền A., học sinh Trường THCS Nông Cống, là một trường hợp như vậy. Mắc bệnh mãn tính, Huyền A thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị. Chi phí cho mỗi đợt khám, chữa bệnh không nhỏ, nhất là khi việc điều trị phải kéo dài. Nhờ tham gia BHYT, những lần điều trị đúng tuyến của em được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí trong phạm vi được hưởng. Với gia đình Huyền A, khoản hỗ trợ từ BHYT giúp giảm áp lực kinh tế.

Bà Lê Thị Huệ, xã Nông Cống, bà ngoại em Huyền A, chia sẻ: “Cháu mắc bệnh mãn tính nên việc điều trị phải thực hiện thường xuyên, gia đình cũng khá lo lắng về chi phí. Có thẻ BHYT, mỗi lần cháu đi khám, điều trị, gia đình được hỗ trợ một phần chi phí nên đỡ áp lực hơn rất nhiều. Tôi thấy BHYT rất cần thiết, nhất là với những gia đình có con mắc bệnh phải điều trị lâu dài”. Giá trị của BHYT được thể hiện rõ nhất khi người tham gia không may gặp vấn đề về sức khỏe. Tấm thẻ giúp học sinh có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cần thiết, đồng thời chia sẻ một phần chi phí với gia đình.

Trên địa bàn quản lý của BHXH cơ sở Nông Cống, năm học 2026-2027 có 31.634 học sinh thuộc diện vận động tham gia BHYT. Để tiến tới mục tiêu 100%, ngay từ đầu năm học, cơ quan BHXH đã phối hợp với các trường đẩy mạnh tuyên truyền chính sách theo hướng gần gũi, phù hợp với học sinh. Tại một số trường, thay vì chỉ tuyên truyền theo hình thức truyền thống, chính sách BHYT được lồng ghép vào các hoạt động tương tác, tổ chức gian hàng, đặt câu hỏi và trao quà cho học sinh trả lời đúng. Qua đó, các em chủ động tìm hiểu quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT cũng như ý nghĩa của việc chia sẻ rủi ro trong cộng đồng.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, BHXH cơ sở Nông Cống hướng dẫn học sinh cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID và tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Việc ứng dụng công nghệ giúp học sinh thuận tiện hơn trong sử dụng thông tin BHYT, tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh và theo dõi quyền lợi của mình.

Những cách làm phù hợp với lứa tuổi đã góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh. Đến nay, tỷ lệ học sinh trên địa bàn quản lý của BHXH cơ sở Nông Cống tham gia BHYT đạt 98,66%.

Ông Nguyễn Xuân Bộ, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Nông Cống, cho biết: “Để đạt mục tiêu 100% học sinh tham gia BHYT, chúng tôi xác định tuyên truyền phải đi trước một bước và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các trường rà soát những trường hợp chưa tham gia để tuyên truyền, vận động, đổi mới hình thức truyền thông theo hướng trực quan, tương tác để các em hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT".

Không để học sinh nào đứng ngoài lưới an sinh

Chăm lo sức khỏe cho học sinh không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là một nội dung quan trọng trong chính sách an sinh xã hội. Trong nhiều năm qua, BHYT học sinh, sinh viên đã phát huy vai trò trong việc bảo đảm các em được tiếp cận dịch vụ y tế khi ốm đau, bệnh tật, đồng thời góp phần chia sẻ chi phí điều trị với gia đình. Theo quy định của Luật BHYT, học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT bắt buộc. Vì vậy, tham gia BHYT vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của học sinh, sinh viên và gia đình. Thông qua việc tham gia, mỗi người cùng góp phần tạo nên cơ chế chia sẻ rủi ro trong cộng đồng, hỗ trợ những trường hợp không may mắc bệnh, phải điều trị với chi phí lớn. BHYT học sinh còn gắn với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học. Khi có vấn đề về sức khỏe, các em được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT theo quy định. Đây cũng là cơ sở để việc chăm sóc sức khỏe học sinh được thực hiện thường xuyên, chủ động hơn.

Năm học 2026-2027, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ 50% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên. Chính sách này góp phần giảm phần đóng góp của gia đình, tạo điều kiện để nhiều học sinh tham gia BHYT, đồng thời thúc đẩy mở rộng diện bao phủ trong trường học. Để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh tham gia BHYT, các trường học và cơ quan BHXH trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Cùng với thông tin về mức đóng, mức hưởng, nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa của BHYT đối với mỗi học sinh, gia đình và cộng đồng.

Ông Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: “BHYT học sinh là chính sách an sinh có ý nghĩa thiết thực, bảo đảm các em được chăm sóc sức khỏe và có điều kiện tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh khi không may ốm đau. Để đạt mục tiêu 100% học sinh tham gia trong năm học 2026-2027, ngành BHXH sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục, các nhà trường và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường trong nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHYT”.

Đằng sau mỗi tấm thẻ BHYT là sự chia sẻ rủi ro, là nguồn hỗ trợ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng khi con em không may mắc bệnh và là cơ hội để học sinh được tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết. Vì vậy, nâng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT không chỉ nhằm hoàn thành một chỉ tiêu trong năm học, mà còn góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe và tạo điểm tựa để mỗi học sinh yên tâm học tập, phát triển.

Bài và ảnh: Tô Hà