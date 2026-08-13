Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa giao lưu học thuật với Bệnh viện Kim Sa Châu (Trung Quốc)

Chiều 13/8, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình giao lưu học thuật với Bệnh viện Kim Sa Châu trực thuộc Đại học Y Dược Cổ truyền Quảng Châu (Trung Quốc), nhằm trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ trong điều trị ung thư và thúc đẩy hợp tác chuyên môn giữa hai đơn vị.

Toàn cảnh chương trình.

Tại chương trình, đại diện hai bệnh viện đã giới thiệu về quá trình phát triển, năng lực chuyên môn, những lĩnh vực thế mạnh và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là báo cáo khoa học với chủ đề “Công nghệ xạ trị thế hệ mới và ứng dụng lâm sàng trong điều trị ung thư” do Giáo sư Trương La Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Kim Sa Châu trình bày.

Thông qua báo cáo, các bác sĩ, chuyên gia Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa có thêm cơ hội cập nhật những tiến bộ trong công nghệ xạ trị hiện đại, cũng như trao đổi về khả năng ứng dụng các kỹ thuật mới trong thực tiễn điều trị bệnh ung thư.

Giáo sư Trương La Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Kim Sa Châu trình bày báo cáo khoa học.

Tại chương trình, chuyên gia hai bệnh viện cũng dành thời gian thảo luận về ứng dụng các kỹ thuật xạ trị hiện đại, điều trị đa mô thức, hội chẩn đa chuyên khoa và định hướng hợp tác chuyên môn trong thời gian tới.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa chia sẻ kinh nghiệm điều trị một số ca bệnh điển hình tại đơn vị. Qua đó, các chuyên gia hai bên cùng trao đổi về thực tiễn chẩn đoán, lựa chọn phương pháp điều trị và phối hợp các phương thức điều trị đối với người bệnh ung thư.

ThS.BSCKII Trần Văn Thiết – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

phát biểu tại chương trình giao lưu học thuật.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Bệnh viện Kim Sa Châu cũng tham quan một số khoa, phòng trọng điểm của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, tìm hiểu hoạt động chuyên môn, cơ sở vật chất và các kỹ thuật đang được triển khai tại bệnh viện.

Chương trình giao lưu học thuật là dịp để đội ngũ y, bác sĩ hai bệnh viện tăng cường trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tiếp cận những tiến bộ mới trong lĩnh vực ung bướu, đặc biệt là xạ trị.

Hoạt động này đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối, hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Kim Sa Châu, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị người bệnh ung thư.

Thùy Dung