Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc nâng cao chất lượng toàn diện

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ y tế, Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc đang chủ động đổi mới toàn diện, từng bước khẳng định vai trò là điểm tựa chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân. Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, bệnh viện không ngừng nâng cao chuyên môn, cải thiện chất lượng phục vụ và đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc tư vấn cho người bệnh.

Có mặt từ sáng sớm tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, không khí khám, chữa bệnh đã trở nên khẩn trương nhưng trật tự. Người dân đến khám khá đông. Đội ngũ y, bác sĩ có mặt từ sớm, nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân, thăm khám tận tình. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thiết, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo cảm giác yên tâm cho người bệnh ngay từ khâu tiếp đón.

Bà Phạm Thị Mùi, xã Đông Thành chia sẻ: "Tôi bị mỡ máu, gan nhiễm mỡ, u tuyến giáp nên phải theo dõi thường xuyên. Mỗi lần đi khám tôi thấy thủ tục nhanh gọn, bác sĩ tư vấn kỹ nên tôi rất yên tâm”. Chị Lê Thị Mai Anh, xã Hậu Lộc đưa con đi khám tai mũi họng, cũng bày tỏ: “Tôi được hướng dẫn cụ thể ngay từ khâu tiếp đón đến thực hiện các bước nên tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi. Các bác sĩ nhẹ nhàng, hướng dẫn cụ thể, con tôi không sợ mà hợp tác khám”.

Không chỉ cải thiện quy trình khám bệnh, môi trường tại bệnh viện cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Dọc hành lang các khoa nội trú, bệnh nhân và người nhà có thể ngồi trò chuyện, thư giãn trong không gian sạch sẽ, thoáng đãng, nhiều cây xanh. Những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực đã góp phần nâng cao trải nghiệm, giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn trong quá trình điều trị.

Hiệu quả của những nỗ lực đổi mới được thể hiện rõ qua các con số cụ thể. Theo khảo sát, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân nội trú tại bệnh viện đạt 97%, trong khi tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân ngoại trú đạt 96%. Những con số này đã phản ánh rõ nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ của bệnh viện. Để đạt được kết quả này, bệnh viện xác định lấy người bệnh làm trung tâm, yêu cầu mỗi cán bộ y tế phải thay đổi từ nhận thức đến hành động. Bệnh viện đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực như “Điều dưỡng thân thiện - người bệnh yên tâm”, thực hiện nghiêm 12 điều y đức, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Song song với đó, bệnh viện chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời khuyến khích phong trào tự học, tự nghiên cứu. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao.

Một điểm sáng khác là việc đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Quy trình đón tiếp, hướng dẫn người bệnh được sắp xếp khoa học, hợp lý. Nhân viên công tác xã hội luôn túc trực hỗ trợ, tư vấn cho người dân. Bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh; đồng thời áp dụng thanh toán viện phí trực tuyến, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí. Bệnh viện còn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Nhiều máy móc hiện đại đã được đưa vào sử dụng như máy chụp CT-Scanner, máy tán sỏi niệu quản - bàng quang, máy đo loãng xương, hệ thống phục vụ phẫu thuật nội soi... Đặc biệt, bệnh viện đã trang bị máy siêu âm đàn hồi mô và đang chuẩn bị đưa vào sử dụng thường quy, mở ra thêm nhiều cơ hội chẩn đoán chính xác, kịp thời cho người bệnh. Ban giám đốc bệnh viện cũng tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ được trực tiếp tiếp cận, làm chủ các thiết bị hiện đại, giúp nhiều kỹ thuật mới được triển khai thành công ngay tại bệnh viện, giảm áp lực chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

Những nỗ lực trên đã mang lại kết quả tích cực. Trong 3 tháng đầu năm 2026, bệnh viện đã khám cho gần 36.000 lượt bệnh nhân, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2025; thực hiện hơn 670 ca phẫu thuật và hơn 22.000 ca thủ thuật. Từ những chuyển biến tích cực, Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc đang từng bước khẳng định vị thế của một cơ sở y tế hiện đại, thân thiện, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chân thực cho chất lượng và uy tín. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, bác sĩ chuyên khoa II, Nguyễn Ngọc Hân cho biết: “Bệnh viện xác định nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là nhiệm vụ xuyên suốt. Bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại, cải cách hành chính và nâng cao y đức, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân”.

Bài và ảnh: Thùy Linh