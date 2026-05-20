Bế mạc Liên hoan Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, giàu bản sắc, tối 20/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã Hồi Xuân tổ chức bế mạc Liên hoan Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Toàn cảnh bế mạc Liên hoan Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Được tổ chức tại xã Hồi Xuân từ ngày 19-20/5, hàng trăm nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các xã miền núi trên địa bàn tỉnh đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, như: thi đồng đội, trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu không gian sinh hoạt cộng đồng, trình diễn các loại hình dân gian truyền thống và trưng bày gian hàng ẩm thực, sản vật dân tộc.

Tiết mục tham gia phần thi đồng đội của người Dao Quần Chẹt.

Nhiều tiết mục, phần thi để lại ấn tượng với khán giả nhờ sự đầu tư công phu, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Thái, Mường, Dao... Các nghi lễ, lễ hội và loại hình diễn xướng dân gian như khặp Thái, hòa tấu cồng chiêng, múa chuông, lễ mừng cơm mới, Xên bản - Xên mường... được tái hiện sinh động, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Không gian văn hóa truyền thống trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu của đồng bào các dân tộc miền núi tại liên hoan.

Đặc biệt, các không gian văn hóa và gian hàng truyền thống đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân, du khách trải nghiệm nghề thủ công, trang phục, nhạc cụ và ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc miền núi xứ Thanh.

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 11 giải Ba, 32 giải Khuyến khích cùng 6 giải phụ cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc.

Hà Huyền