BĐBP Thanh Hóa phối hợp trục vớt tàu cá bị chìm

Sáng 13/9, Đồn Biên phòng Hải Hòa (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đã huy động cán bộ, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và Nhân dân tổ chức trục vớt một tàu cá bị chìm tại khu vực neo đậu Lạch Ghép, phường Ngọc Sơn.

Tàu cá TH-91594-TS bị chìm tại khu vực neo đậu Lạch Ghép, phường Ngọc Sơn, sáng 13/9/2026.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 13/9, tàu cá TH-91594-TS công suất 90CV, chiều dài 13,8m, hành nghề lồng bẫy, do ông Cao Văn Chung, sinh năm 1977, trú tại tổ dân phố Đồng Minh, phường Ngọc Sơn làm chủ, trong thời gian neo đậu tại khu vực Lạch Ghép, thuộc tổ dân phố Đồng Minh thì bất ngờ bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã cử 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường; phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ phương tiện và huy động khoảng 30 người dân tổ chức bơm nước, trục vớt, đưa phương tiện lên vị trí an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa cùng người dân khẩn trương tát nước, khắc phục sự cố trên tàu cá TH-91594-TS.

Theo xác định ban đầu, nguyên nhân do tàu neo đậu gần bờ, khi thủy triều xuống thân tàu bị nghiêng, nước tràn vào khoang dẫn đến chìm. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 80 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Đồn Biên phòng Hải Hòa tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực, phương tiện có nguy cơ mất an toàn; đồng thời triển khai các phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hải Chuyền (CTV)