Bầu cử sớm giữa nhiệm kỳ ở Mỹ phá vỡ kỷ lục

Chỉ còn hai ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, hơn 51 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua thư, mức cao kỷ lục đối với một kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tăng tốc vận động tại các bang chiến địa, những tranh chấp pháp lý liên quan đến quy trình bầu cử tiếp tục thu hút sự chú ý.

Được biết, hơn 51 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm, cao hơn mức gần 46 triệu người ghi nhận trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Lượng cử tri tham gia bỏ phiếu sớm tăng trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát Quốc hội đang bước vào giai đoạn quyết định. Hiện đảng Cộng hòa nắm 53 ghế tại Thượng viện, so với 47 ghế của đảng Dân chủ và các thượng nghị sĩ độc lập liên kết với đảng này, đồng thời duy trì thế đa số sít sao tại Hạ viện.

Trong những ngày cuối của chiến dịch, Tổng thống Trump và các nhân vật chủ chốt của đảng Cộng hòa đẩy mạnh vận động tại các bang, kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu nhằm duy trì thế đa số tại Quốc hội. Ông Trump dự kiến tổ chức các cuộc vận động tại Kansas và Iowa ngày 1/11.

Ở phía đảng Dân chủ, cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris cũng tham gia các hoạt động vận động, tập trung vào những vấn đề như chi phí sinh hoạt, giá năng lượng và chính sách của chính quyền đương nhiệm. Được biết, các ứng cử viên Dân chủ nhận được 53,5% tỷ lệ ủng hộ trên phạm vi toàn quốc, so với 46,5% của các ứng cử viên Cộng hòa.

Bên cạnh cuộc đua vận động, những tranh chấp pháp lý liên quan đến bầu cử tại một số bang tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Alaska, các công tố viên liên bang đang điều tra nghi vấn những người hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Dân chủ Mary Peltola có tham gia vận động một giáo viên đã nghỉ hưu tên Daniel J. Sullivan Jr. ra tranh cử hay không. Người này có tên gần giống Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Dan S. Sullivan, đối thủ của bà Peltola trong cuộc đua vào Thượng viện.

Bà Peltola và ban vận động tranh cử phủ nhận mọi liên quan, trong khi ông Daniel J. Sullivan Jr. cũng bác bỏ việc phối hợp với chiến dịch của ứng cử viên Dân chủ. FBI đã tăng cường nhân lực và một số công tố viên được phân công phụ trách vụ việc.

Tại California, một tòa phúc thẩm liên bang đã bác yêu cầu khẩn cấp của Bộ Tư pháp Mỹ về việc buộc bang này tách riêng hơn 20.000 phiếu bầu qua thư của những cử tri đã đăng ký mà chính quyền liên bang nghi ngờ có thể không phải công dân Mỹ. Một quan chức Bộ Tư pháp cho biết chính quyền có thể đề nghị Tòa án Tối cao xem xét vụ việc trước ngày bầu cử.

Chính quyền liên bang cũng khởi kiện khoảng 30 bang và Đặc khu Columbia nhằm yêu cầu cung cấp danh sách cử tri đầy đủ. Những động thái này làm gia tăng tranh luận về phạm vi thẩm quyền của chính quyền liên bang đối với công tác tổ chức bầu cử, vốn chủ yếu do các bang quản lý.

Dù các tranh chấp pháp lý tiếp tục thu hút sự chú ý, cuộc bầu cử ngày 3/11 vẫn là phép thử quan trọng đối với cả hai đảng, đặc biệt là đảng Cộng hòa trong nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội ở nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Thu Uyên