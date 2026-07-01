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Bắt giữ một đối tượng người Lào tàng trữ ma túy

Hải Chuyền (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/6, Đồn Biên phòng Quang Chiểu chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) và Công an xã Mường Chanh tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn biên giới, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt giữ một đối tượng người Lào tàng trữ ma túy

Ngày 30/6, Đồn Biên phòng Quang Chiểu chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) và Công an xã Mường Chanh tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn biên giới, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt giữ một đối tượng người Lào tàng trữ ma túy

Đối tượng Van Xay Thíp Phạ Phon bị các lực lượng chức năng bắt giữ khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng là Van Xay Thíp Phạ Phon, sinh năm 1990, quốc tịch Lào, trú tại bản Bắc, xã Na Cay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 1 gói nilon màu xanh bên trong chứa 136 viên ma túy tổng hợp ký hiệu WY và 2 viên ma túy tổng hợp ký hiệu A, Y1; tổng khối lượng 14,419 gam.

Bắt giữ một đối tượng người Lào tàng trữ ma túy

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật ma túy trong vụ bắt giữ đối tượng Van Xay Thíp Phạ Phon.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hải Chuyền (CTV)

Từ khóa:

#Đồn Biên phòng Quang Chiểu #Tàng trữ trái phép chất ma túy #Phòng chống ma túy

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