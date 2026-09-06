Bảo vệ quyền kỹ thuật số phải lấy con người làm trung tâm

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 12 của Liên minh Nghị viện thế giới Thời sự 22:29 05/09/2026 Nhận lời mời của Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Uzbekistan, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI Phan Thị Thùy Linh làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ...

Kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong sắp xếp, sử dụng cơ sở vật chất y tế tại Quan Sơn Thời sự 15:34 05/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/9, đoàn công tác do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Y tế (TTYT) Quan Sơn và Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quan Sơn, nhằm rà soát việc bàn giao, tiếp nhận, sắp xếp, sử...

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để xã Na Mèo phát triển Thời sự 12:02 05/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Na Mèo là xã biên giới vùng cao, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và hiện vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn về địa hình, đời sống cũng như thiên tai. Chính vì vậy, việc tìm giải pháp đưa địa phương bứt phá, vươn lên luôn là trăn trở...