Bảo vệ quyền kỹ thuật số phải lấy con người làm trung tâm
Phát biểu tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 12 của Liên minh Nghị viện Thế giới tại Samarkand, Uzbekistan, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI Phan Thị Thùy Linh nhấn mạnh, bảo vệ quyền kỹ thuật số chính là bảo vệ quyền con người trên không gian mạng; đồng thời đề xuất ba giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực số cho thanh niên và thúc đẩy hợp tác liên nghị viện.
Nguồn: https://daibieunhandan.vn/bao-ve-quyen-ky-thuat-so-phai-lay-con-nguoi-lam-trung-tam-10429643.html
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