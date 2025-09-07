Bão số 7 giật cấp 11 trên vùng biển phía Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (7/9), bão số 7 ở trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cường độ giật cấp 11 và di chuyển với tốc độ 10km/h.

Cụ thể, hồi 4h ngày 7/9, tâm bão ở khoảng 18,9 độ vĩ Bắc - 114,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10km/h.

Bản đồ dự báo đường đi và cường độ của bão số 7 phát lúc 5h ngày 7/9/2025.

Dự báo đến 44h ngày 8/9, tâm bão ở khoảng 21,2 độ vĩ Bắc - 112,7độ kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ cấp 10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi to cấp 3 trên vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Đến 4h ngày 9/9, tâm bão ở khoảng 22,8 độ vĩ Bắc - 109,8 độ kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ cấp 6-7, giật cấp 9. Cảnh báo rủi ro cấp 3 trên vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông.

Đến 16h ngày 9/9, tâm bão ở khoảng 23,0 độ vĩ Bắc - 107,3 độ kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ giảm xuống dưới cấp 6 và suy yếu thành vùng áp thấp.

Do tác động của bão số 7, trên vùng biển Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng cao 3 - 5m, biển động rất mạnh. Vì thế, tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

