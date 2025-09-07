(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (7/9), bão số 7 ở trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cường độ giật cấp 11 và di chuyển với tốc độ 10km/h.

Bão số 7 giật cấp 11 trên vùng biển phía Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (7/9), bão số 7 ở trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cường độ giật cấp 11 và di chuyển với tốc độ 10km/h.

Cụ thể, hồi 4h ngày 7/9, tâm bão ở khoảng 18,9 độ vĩ Bắc - 114,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10km/h.

Bão số 7 giật cấp 11 trên vùng biển phía Bắc Biển Đông

Bản đồ dự báo đường đi và cường độ của bão số 7 phát lúc 5h ngày 7/9/2025.

Dự báo đến 44h ngày 8/9, tâm bão ở khoảng 21,2 độ vĩ Bắc - 112,7độ kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ cấp 10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi to cấp 3 trên vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Đến 4h ngày 9/9, tâm bão ở khoảng 22,8 độ vĩ Bắc - 109,8 độ kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ cấp 6-7, giật cấp 9. Cảnh báo rủi ro cấp 3 trên vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông.

Đến 16h ngày 9/9, tâm bão ở khoảng 23,0 độ vĩ Bắc - 107,3 độ kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ giảm xuống dưới cấp 6 và suy yếu thành vùng áp thấp.

Do tác động của bão số 7, trên vùng biển Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng cao 3 - 5m, biển động rất mạnh. Vì thế, tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

NM


NM

Từ khóa: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Vùng biển Biển đông phía Bắc Bão số 7 Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Trung Quốc Tốc độ Quảng đông Tác động

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app