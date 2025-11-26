Bão số 15 di chuyển chậm, lâu tan, dự báo 2 kịch bản xảy ra

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khác với nhiều cơn bão thường đi nhanh trong năm 2025, bão số 15 sẽ có tốc độ di chuyển rất chậm, chỉ khoảng 5-10km/h, gây mưa ở một số tỉnh ven biển.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão số 15.

So với đêm qua, chỉ sau 18 giờ, bão đã mạnh thêm 2 cấp và dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên trong 24–48 giờ tới, có thể đạt cấp 11. Trong 24 giờ đầu, bão vẫn di chuyển nhanh về phía Tây.

Hiện bão chịu ảnh hưởng chính của áp cao cận nhiệt đới, nên hướng di chuyển tương đối ổn định về Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20–25 km/giờ.

Sau đó, khi bão rời xa vùng tác động của áp cao cận nhiệt đới ngoài phía Đông Philippines và áp cao này cũng suy yếu, bão sẽ di chuyển chậm lại trong 24–48 giờ tiếp theo.

Một điểm đặc biệt là trong đêm mai, 27/11, sẽ có một đợt không khí lạnh được tăng cường, làm giảm khả năng phát triển của bão. Do đó bão có khả năng suy yếu từ ngày 29-11 trở đi, dự báo giảm xuống còn cấp 9–10 vào ngày 30-11 và 1-12.

Với những diễn biến tới thời điểm này, chuyên gia đưa ra hai kịch bản dự báo.

Kịch bản 1 (khả năng cao nhất, khoảng 75-80%): Bão di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc, dọc ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ.

Khi tới kinh tuyến 113°E, cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông, bão có thể đổi hướng đi lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, rồi tiếp tục trôi về phía đất liền miền Trung.

Với kịch bản này, bão ít ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền; gió mạnh cấp 4-5, mưa vừa, không gây mưa lớn, chỉ một số nơi mưa dưới 50 mm/ngày.

Kịch bản 2 (xác suất thấp hơn): Bão vẫn đi gần sát bờ biển, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, tạo gió mạnh, mưa lớn hơn.

Trong trường hợp này, cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Lúc này, cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

LP