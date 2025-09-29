Bão số 10 khiến gần 338.000 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng

Ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề đến hệ thống điện trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu từ ngành điện tổng hợp, đến sáng 29/9, toàn tỉnh có 338.000 khách hàng bị ảnh hưởng, chiếm 28,29% tổng số khách hàng sử dụng điện của Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa).

Cột điện gãy đổ trên địa bàn phường Tân Dân.

Hiện có 2.820 trạm biến áp và 65 đường dây trung thế bị gián đoạn cung cấp điện, trong khi lưới điện 110kV cũng ghi nhận 4 đường dây tạm ngừng vận hành.

Thiệt hại lớn này đã khiến nhiều khu vực trong tỉnh mất điện cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp. PC Thanh Hóa đang huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công nhân viên ngành điện tại chỗ để ứng phó, chưa phải tiếp nhận chi viện từ các địa phương khác.

Nhiều cây xanh lớn gãy đổ, ảnh hưởng trực tiếp tới đường dây hạ thế.

Hiện nay, PC Thanh Hóa đang tập trung cao độ khắc phục sự cố, tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án khôi phục từng phần để sớm cấp điện trở lại. Tuy nhiên, mưa lớn và gió giật mạnh do hoàn lưu bão vẫn tiếp diễn, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư, thiết bị và tiếp cận hiện trường.

Ngành điện cho biết, công tác khắc phục sẽ được triển khai khẩn trương, song phải đặt an toàn cho người và thiết bị lên hàng đầu, thực hiện đúng quy trình kiểm đếm, khảo sát, lập phương án và biện pháp an toàn trước khi thi công.

Tùng Lâm