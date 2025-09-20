Bão Mitag suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão RAGASA đang tiến vào Biển Đông

Bão số 8 (Mitag) đã đi vào đất liền Trung Quốc và tan dần, dự báo một cơn bão lớn mang tên RAGASA đang tiến vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào hồi 1h ngày 20/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 8) ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và không còn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 8.

Bản đồ dự báo đường đi, cường độ bão RAGASA.

Trước đó, cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào hồi 19h ngày 19/9, vị trí tâm bão RAGASA ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 130,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 820km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo diễn biến bão RAGASA:

Dự báo, từ 72 đến 120h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 20-25km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão RAGASA từ chiều và đêm 22/9 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; từ ngày 23/9 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có thể chịu ảnh hưởng của bão RAGASA với cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

