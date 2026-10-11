Bão Isaias tàn phá Đông Nam nước Mỹ, hàng trăm nghìn hộ dân mất điện

Ngày 10/10, bão Isaias đã quét qua các bang Florida, Alabama, Georgia và Mississippi của Mỹ, gây ra thiệt hại trên diện rộng, khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 670.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện.

Dù hệ thống bão đã suy yếu nhưng các cơ quan chức năng vẫn duy trì cảnh báo nguy hiểm do nguy cơ lũ quét, gió giật mạnh và lốc xoáy tại nhiều khu vực.

Theo nhà chức trách và truyền thông địa phương, hai trong số bốn nạn nhân thiệt mạng do cây đổ sập vào nhà. Tại bang Florida, Thống đốc Ron DeSantis cho biết lực lượng cứu hộ đang khẩn trương đánh giá thiệt hại, ưu tiên hàng đầu là khôi phục nguồn điện cho người dân, đồng thời các tuyến đường cao tốc, cầu đường và sân bay đang dần được mở cửa trở lại. Khoảng 16.000 kỹ thuật viên ngành điện đã được huy động túc trực để khắc phục sự cố.

Theo công ty thống kê PowerOutage.us, có khoảng 420.000 khách hàng tại Florida, 190.000 tại Alabama, 43.000 tại Georgia và 17.000 tại Mississippi bị mất điện. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp bang Alabama thông báo nhiều tuyến đường tại hạt Houston phải đóng cửa do cây đổ và đường dây điện đứt gãy gây nguy hiểm. Isaias là cơn bão cấp 2, cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2026 đổ bộ vào bờ biển Florida.

Bão Isaias cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động năng lượng ngoài khơi. Ngày 10/10, tập đoàn dầu khí Shell bắt đầu điều động nhân sự trở lại các cơ sở khai thác Mars, Olympus, Ursa, Vito và Appomattox tại Vịnh Mexico. Chevron cũng đẩy nhanh kế hoạch đưa nhân viên trở lại các giàn khai thác và khôi phục sản lượng.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Khoáng sản Hàng ngày, khoảng 69% sản lượng dầu và 57% sản lượng khí đốt tại vùng Vịnh vẫn phải tạm dừng hoạt động. Trước tình hình này, Bộ Năng lượng Mỹ đã phê chuẩn lệnh xuất kho khẩn cấp tới 4 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược nhằm ổn định nguồn cung thị trường.

Thanh Giang