Bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026

Tại chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026 diễn ra vào ngày 25/4 tới, ngoài những chương trình nghệ thuật đặc sắc, người dân và du khách còn được chiêm ngưỡng màn pháo hoa vô cùng lộng lẫy, rực rỡ, mãn nhãn.

Quảng trường biển sẽ là địa điểm tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 6306/UBND-VHXH ngày 10/4/2026 chấp thuận chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp và truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026. Theo đó, hoạt động bắn pháo hoa nổ tầm thấp sẽ diễn ra trong thời gian không quá 15 phút, từ 21h15 đến 21h30 ngày 25/4/2026, ngay sau chương trình nghệ thuật khai mạc.

Địa điểm tổ chức tại sân khấu Quảng trường biển, đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, với 1 điểm bắn, sử dụng 120 giàn pháo hoa nổ tầm thấp do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 cũng sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20h00 đến 21h30 cùng ngày tại khu vực Quảng trường biển.

UBND tỉnh giao UBND phường Sầm Sơn chủ trì xây dựng kế hoạch tổng thể, phương án tổ chức chi tiết; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

LP (Nguồn UBND tỉnh)