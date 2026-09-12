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Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Đặng Trung - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Nằm giữa núi rừng, ruộng bậc thang và những nếp nhà sàn truyền thống, bản Bút, xã Nam Xuân đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế nhờ cảnh quan nguyên sơ và những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái.

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Nằm giữa núi rừng, ruộng bậc thang và những nếp nhà sàn truyền thống, bản Bút, xã Nam Xuân đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế nhờ cảnh quan nguyên sơ và những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái.

Video: Cảnh đẹp bản Bút

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Dưới chân hồ Pha Đay, ở độ cao khoảng 1.200m, bản Bút nằm giữa núi rừng xanh ngút ngàn. Khí hậu mát mẻ, ôn hòa, cùng cảnh quan tự nhiên và không gian sống truyền thống tạo lợi thế để địa phương phát triển du lịch cộng đồng.

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Từ trên cao nhìn xuống, những mái nhà sàn nép mình bên ruộng lúa, tạo nên bức tranh bình dị giữa đại ngàn. Cảnh quan tự nhiên cùng không gian sống truyền thống là một trong những lợi thế để bản Bút phát triển du lịch cộng đồng.

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Đến bản Bút, nhiều du khách chia sẻ không chỉ được say đắm trong không gian mênh mông của đất trời, đại ngàn, mà còn cảm nhận được mùi hương lúa, tình cảm nồng ấm của đồng bào nơi đây.

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Nhiều ngôi nhà sàn bằng gỗ có tuổi đời hàng trăm năm vẫn được người dân gìn giữ, trở thành nơi lưu giữ kiến trúc, nếp sống và ký ức của nhiều thế hệ người Thái.

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Cùng với đó, nghề dệt thổ cẩm truyền thống được người dân duy trì và đưa vào các hoạt động trải nghiệm.

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Ẩm thực cũng là một nét riêng của bản Bút với những món ăn mang đậm hương vị núi rừng như xôi ngũ sắc, cá suối nướng, thịt lợn cỏ, gà đồi...

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Trong các đêm giao lưu, du khách có thể thưởng thức các tiết mục văn nghệ truyền thống, đồng thời trực tiếp tham gia những điệu múa, sinh hoạt văn hóa cùng người dân.

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Bà Phạm Thị Tuyết, chủ cơ sở homestay A Béo, cho biết mỗi năm gia đình đón khoảng 800-1.000 lượt khách, chủ yếu đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số quốc gia như Pháp, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản.

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Theo bà Tuyết, du khách đến bản Bút không chỉ ấn tượng với cảnh quan, các điệu múa, câu hát và trang phục truyền thống mà còn bởi sự thân thiện, nồng hậu của người dân. Những giá trị văn hóa gắn với đời sống hằng ngày đang được người dân từng bước khai thác thành các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Xuân Hoàng Mạnh Hùng cho biết, từ năm 2020 xã lựa chọn một số nhà sàn truyền thống để cải tạo thành homestay phục vụ du khách. Từ những hộ làm du lịch đầu tiên, mô hình du lịch cộng đồng từng bước được nhân rộng.

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Đến nay, bản Bút có 5 hộ làm du lịch, mỗi năm có từ 10.000 - 15.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng cho người dân. Du lịch từng bước trở thành sinh kế mới, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo và tạo thêm động lực bảo tồn cảnh quan, văn hóa truyền thống.

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Theo ông Hùng, sức hút của bản Bút nằm ở vẻ nguyên sơ của núi rừng, ruộng bậc thang, những nếp nhà sàn lâu đời và đời sống văn hóa của đồng bào Thái được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Bản Bút hút khách từ những giá trị văn hóa truyền thống

Từ những giá trị vốn gắn bó với đời sống hằng ngày, người dân bản Bút đang từng bước tạo dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng, đưa văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, góp phần tạo dấu ấn riêng cho du lịch vùng cao xứ Thanh.

Đặng Trung - Hoàng Đông

Từ khóa:

#bản Bút #Chủ tịch UBND #Thái #Quốc tế #xã Nam Xuân #giá trị văn hóa truyền thống #Ruộng bậc thang #Nghỉ dưỡng #người dân #Trung Quốc

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