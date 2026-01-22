Bài toán giữ thị trường tết không biến động

Thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn cao điểm của sức mua. Từ cuối tháng 12/2025 đến giữa tháng 1/2026 nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối đã chủ động tăng lượng hàng hóa dự trữ phục vụ tết nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm.

Người dân mua sắm tại Siêu thị GO! Thanh Hóa.

Như các đợt cao điểm tết trước đây, nhu cầu tiêu thụ lương thực, thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, may mặc và các mặt hàng gia dụng của người dân Thanh Hóa có thể tăng khoảng 1,5 đến 2 lần so với thời điểm bình thường. Nếu công tác chuẩn bị hàng hóa không có sự chủ động, thị trường dễ xảy ra biến động giá và thiếu hàng.

Một trong những “điểm tựa” quan trọng để ổn định thị trường chính là nguồn cung dồi dào và đa dạng. Theo báo cáo của Sở Công Thương, các đơn vị sản xuất và kinh doanh trên địa bàn đã chuẩn bị lượng lớn hàng hóa phục vụ thị trường tết. Hàng hóa không chỉ phong phú về chủng loại, mẫu mã, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, mà còn đáp ứng tốt nhu cầu tăng cao của người dân dịp này.

Tuy nhiên, khi sức mua tăng mạnh, bài toán giữ thị trường ổn định, không biến động bất thường về giá và cung ứng lại trở thành thách thức không nhỏ đối với cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Để giải quyết bài toán này, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp từ sớm, tập trung vào một số nhóm giải pháp chiến lược. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan “chủ động nắm bắt tình hình cung ứng hàng hóa, theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu”, đồng thời “không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến trong dịp tết”. Lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn thực hiện nhiều biện pháp giám sát chặt chẽ thị trường, phòng ngừa gian lận thương mại, buôn lậu và hàng giả. Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 2 và số 8 tỉnh Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và ký cam kết tuân thủ pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và nhóm hàng có nhu cầu cao như thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo, đồ chơi, sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Một điểm đáng chú ý là vai trò ngày càng rõ nét của hệ thống phân phối hiện đại và thương mại điện tử trong việc bình ổn thị trường tết. Các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh đã chủ động kéo dài thời gian bán hàng, tăng điểm bán, tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá cho các mặt hàng thiết yếu. Song song với đó, kênh bán hàng trực tuyến giúp người tiêu dùng tiếp cận nguồn hàng đa dạng, giảm áp lực cho các điểm bán truyền thống trong những ngày cao điểm.

Ở chiều ngược lại, ý thức tiêu dùng của người dân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ổn định thị trường. Khi người dân có xu hướng mua sắm sớm, mua vừa đủ nhu cầu, lựa chọn các điểm bán uy tín và không tích trữ quá mức, thị trường sẽ vận hành “êm” hơn, hạn chế tâm lý mua gom, đẩy giá. Việc chủ động yêu cầu hóa đơn, kiểm tra nguồn gốc, nhãn mác sản phẩm cũng góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo áp lực để thị trường vận hành minh bạch.

Tết không chỉ là thời điểm tiêu dùng cao nhất trong năm mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của mỗi gia đình. Một thị trường hàng hóa ổn định, giá cả hợp lý, chất lượng được bảo đảm sẽ giúp người dân đón tết yên tâm, trọn vẹn.

Trong bối cảnh sức mua có thể tăng gấp đôi, bài toán giữ thị trường tết không biến động đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Khi các giải pháp được triển khai chủ động, quyết liệt, đồng bộ, thị trường tết sẽ giữ được “nhịp ổn định”.

Bài và ảnh: Chi Phạm