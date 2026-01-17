Ba Lan rút khỏi Công ước Ottawa, chuẩn bị sản xuất mìn sát thương

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Ba Lan vừa cho biết, Warsaw sẽ chính thức rút khỏi Công ước Quốc tế cấm mìn sát thương (còn gọi là Công ước Ottawa) vào tháng tới, đồng thời có kế hoạch sản xuất hàng loạt và sẵn sàng cho khả năng triển khai loại vũ khí này dọc khu vực biên giới giáp với vùng Kaliningrad của Nga.

Ba Lan sẽ rút khỏi Công ước Ottawa cấm mìn sát thương vào ngày 20 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Getty.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk ngày 16/1 cho biết: “Ba Lan sẽ rút khỏi Công ước Ottawa vào ngày 20/2 và theo đó sẽ có quyền sở hữu cũng như sản xuất mìn sát thương.” Ông nhấn mạnh rằng kế hoạch tăng cường phòng thủ biên giới mang tên “Lá chắn phía Đông” của Ba Lan bao gồm việc chuẩn bị sẵn các khu vực để rải mìn, đồng thời Warsaw sẽ có khả năng triển khai mìn “trên bất kỳ tuyến biên giới nào trong vòng 48 giờ” nếu xuất hiện “nguy cơ chiến tranh thực sự”.

Thứ trưởng Tomczyk cũng cho biết ngành công nghiệp quốc phòng sẽ được đẩy mạnh đáng kể, trong đó nhà máy quốc doanh BELMA đặt tại thành phố Bydgoszcz sẽ tăng sản lượng mìn chống tăng lên gấp 25 lần.

Động thái này diễn ra sau những quyết định tương tự của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có đường biên giới giáp Nga. Phần Lan đã chính thức rút khỏi Công ước Ottawa vào tuần trước, trong khi ba nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia đã hoàn tất việc rút lui vào cuối tháng 12 năm 2025, với lý do là mối đe dọa mà họ cho rằng xuất phát từ Nga.

Quân đội Ba Lan lắp đặt dây thép gai tại khu vực biên giới giáp vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga vào ngày 14 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Getty.

Moscow đã lên án các động thái trên và nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia nào khác, gọi đó là “vô lý” và là sự thổi phồng nhằm biện minh cho việc gia tăng ngân sách quân sự trên khắp châu Âu. Bình luận về việc Phần Lan rút khỏi Công ước Ottawa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố rằng Nga “bảo lưu quyền đáp trả mọi hành động thù địch bằng các biện pháp thích hợp, bao gồm cả các biện pháp mang tính quân sự-kỹ thuật nếu cần thiết.”

Công ước Quốc tế về cấm mìn sát thương được thông qua tháng 9/1997 tại Ottawa (Canada) nhằm cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao mìn sát thương trên toàn thế giới. Công ước đã được hơn 160 quốc gia phê chuẩn hoặc tham gia.

Thúy Hà

Nguồn: RT