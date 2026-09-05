Ba Đình tháo gỡ “điểm nghẽn” đẩy nhanh tiến độ các dự án

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vốn được nhìn nhận là một trong những “điểm nghẽn” đối với quá trình triển khai các dự án đầu tư hạ tầng tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, bằng việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền xã Ba Đình đã tạo được sự đồng thuận của Nhân dân trong việc nhường đất, bàn giao mặt bằng cho các dự án.

Lãnh đạo xã gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân thôn Trung Điền bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu dân cư Nam tỉnh lộ 527B xã Ba Đình.

Theo báo cáo của xã Ba Đình, trên địa bàn đang triển khai 7 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, với tổng diện tích phải GPMB là 9,219ha. Trong đó, có 5 dự án được giao theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 23/2/2026 của UBND tỉnh, bao gồm: Dự án tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa; 3 dự án hạ tầng khu dân cư và 1 dự án do doanh nghiệp đầu tư. Tổng diện tích mà địa phương được giao thực hiện GPMB là 3,43ha. Ngoài ra, xã còn triển khai một số dự án ngoài kế hoạch tỉnh giao, như: Dự án hạ tầng điểm dân cư mới đường đi động Từ Thức đoạn Km0+264,73 - Km1+051,73, với diện tích GPMB khoảng 4,454ha; Dự án đường giao thông từ đường tỉnh 527B đi đường tỉnh 527, với diện tích GPMB là 1,335ha... Các dự án được triển khai hứa hẹn sẽ góp phần tạo không gian phát triển mới, từng bước hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, mở rộng quỹ đất ở và tạo nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển địa phương.

Xác định công tác GPMB là “chìa khóa” quyết định tiến độ thi công các dự án trên địa bàn, xã Ba Đình đã thành lập hội đồng bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư và các tổ dân vận khéo. Suốt quá trình thực hiện, phương châm “kiên trì, công khai, minh bạch” luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc. Qua đó khẳng định quan điểm nhất quán: lấy niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân làm thước đo giá trị cho hiệu quả lãnh đạo, điều hành. Ông Mai Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Đình, cho biết: “Với mục tiêu phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch đúng và vượt tiến độ đề ra, xã đã chỉ đạo hội đồng bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư và các tổ dân vận khéo của xã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, triển khai chính sách đền bù đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch đối với từng hộ dân”.

Được khởi công vào tháng 1/2026, Dự án xây dựng công trình đường giao thông từ đường tỉnh 527B đi đường tỉnh 527, đoạn qua xã Ba Đình có chiều dài 1,6km và ảnh hưởng tới 1,335ha đất ở, đất nông nghiệp của hàng chục hộ dân địa phương. Dự án bị chậm tiến độ, nguyên nhân là do chưa hoàn thành GPMB. Nhận diện rõ “nút thắt”, cấp ủy, chính quyền xã đã trực tiếp đối thoại, lắng nghe tâm tư của các hộ dân. Đồng thời, công khai giải quyết khúc mắc, từ đó tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, khơi thông tiến độ công trình.

Gia đình ông Lê Văn Lượng, thôn Hợp Long là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Những ngày đầu tháng 8, gia đình ông Lượng đã tiên phong dỡ bỏ hơn 80m2 nhà ở cùng tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho dự án thi công. Ông Lượng bộc bạch: “Phá dỡ ngôi nhà gắn bó bao năm, tôi tiếc lắm. Nhưng được cán bộ xã phân tích thấu đáo, minh bạch, vì cái chung của quê hương, gia đình tôi thấy hợp lý nên đồng thuận ngay”. Sự tiên phong, gương mẫu của gia đình ông Lượng đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, nhân lên sự đồng lòng trong Nhân dân địa phương.

Còn đối với Dự án Khu dân cư Nam tỉnh lộ 527B xã Ba Đình, giai đoạn 1 có quy mô khoảng 13,56ha. Để tạo sự đồng thuận của người dân, ngày 5/8, xã Ba Đình đã gặp gỡ, đối thoại với 15 hộ dân thôn Trung Điền có đất bị thu hồi. Trên tinh thần dân chủ, khách quan, chính quyền địa phương đã công khai toàn bộ biên bản kiểm kê, dự toán bồi thường đến từng hộ dân. Sau khi lắng nghe những tâm tư, kiến nghị chính đáng của các hộ dân, lãnh đạo xã Ba Đình đã trực tiếp giải đáp, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền. Nhờ vậy, buổi đối thoại đã gặt hái được “quả ngọt”, khi 100% hộ dân đồng thuận ký biên bản, sẵn sàng nhường đất để triển khai dự án.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, hàng chục nghìn m2 đất cùng hàng loạt công trình nhà ở, vật kiến trúc trên địa bàn xã Ba Đình đã được Nhân dân tự nguyện tháo dỡ, bàn giao cho đơn vị thi công. Tính đến đầu tháng 9/2026, xã Ba Đình đã hoàn thành GPMB được khoảng 80% tổng diện tích cần thực hiện theo kế hoạch. Với những cách làm sáng tạo, địa phương được các cấp, các ngành đánh giá là điểm sáng của tỉnh trong công tác GPMB.

Sự đồng lòng của người dân xã Ba Đình trong việc nhường đất, hy sinh lợi ích cho những công trình, dự án không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của dân vận khéo - khi lòng dân đã thuận, mọi dự án đều sẽ về đích đúng hẹn.

Bài và ảnh: Hòa Bình