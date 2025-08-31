Anh hùng Mai Ngọc Thoảng và ký ức về Tết Độc lập

Chuẩn bị đón Tết Độc lập 2/9 năm nay, chúng tôi đến thăm Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) Mai Ngọc Thoảng trong căn nhà ấm cúng ở Tổ dân phố 12, phường Quang Trung, lắng nghe ông chia sẻ những kỷ niệm về một thời lửa đạn chiến tranh.

Anh hùng LLVTND Mai Ngọc Thoảng (giữa ảnh) chia sẻ tại chương trình giao lưu “Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa (24/8/1945 - 24/8/2025).

Năm 1970, khi mới 17 tuổi, Mai Ngọc Thoảng, người con dân tộc Mường của quê hương Ngọc Long, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành cũ xung phong lên đường nhập ngũ. Giờ đã ở độ tuổi ngoài 70 ông vẫn còn nhớ như in những ngày tháng tham gia cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đặc biệt trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B (nay là Sư đoàn 390, Quân đoàn 12) năm 1972. Chính trong chiến dịch này, ông đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Ông Mai Ngọc Thoảng nhớ lại: Tháng 6/1972, chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của Trung đoàn 48 diễn ra khốc liệt, với lời thề “Quang Sơn còn, Quảng Trị còn” đã khắc sâu vào trong trái tim của từng người chiến sĩ. Tôi còn nhớ như in ngày 13/7/1972, là Tiểu đội trưởng thông tin hữu tuyến khi vừa mới đi sửa đường dây của một đường hướng khác, trở về đến đơn vị thì được nghe tin 3 đồng chí của tiểu đội đi sửa đường dây qua sông Thạch Hãn nối với hậu phương và mặt trận đã hy sinh. Niềm thương tiếc đồng đội khiến càng căm thù giặc, tôi đã cùng với đồng chí Nhạc nhận nhiệm vụ và lao ra bờ sông Thạch Hãn, đợi lúc địch đang bắn pháo thì bơi ra sông lần lấy hai đầu dây nhưng không may đầu dây bị đứt ở giữa sông. Chẳng còn cách nào khác, tôi đã phải dùng hai hàm răng của mình để nối bằng được đường dây. Tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở trong hầm, bên cạnh Sở chỉ huy. Việc nối đường dây qua sông Thạch Hãn đảm bảo thông suốt để cho chỉ huy liên lạc, trực tiếp là đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp truyền mệnh lệnh động viên Trung đoàn 48 giữ vững và bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm.

Khi nhắc đến những ngày đón Tết Độc lập trong những ngày chiến đấu, ông Mai Ngọc Thoảng bùi ngùi chia sẻ: Ngày 2/9/1972, mưa lớn, nước tràn bờ sông Thạch Hãn, hầm trú ẩn đầy nước. Lúc đấy, không nghĩ đến Tết Độc lập, chỉ nghĩ làm thế nào để vừa chống chọi với lũ lụt, vừa phải tránh bom đạn kẻ thù. Trong chiến tranh, Tết Độc lập 2/9 được chia nhau cái kẹo Hải Châu, điếu thuốc, miếng lương khô cũng là hạnh phúc. Chúng tôi chỉ biết chiến đấu và mong mỏi đến ngày độc lập.

Hằng năm, vào dịp Tết Độc lập, trong ngôi nhà của ông Mai Ngọc Thoảng, con cháu trở về, sum vầy cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, mừng ông, mừng bố vẫn còn khỏe mạnh đến hôm nay. Trong nhiều bữa cơm, ông luôn nhắc nhớ con cháu rằng, giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay đã phải được đánh đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ cha anh. Vì vậy, thế hệ các con, các cháu sinh ra, lớn lên trong hòa bình phải biết trân trọng, ghi nhớ công lao to lớn của cha ông để đất nước phồn vinh, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Bài và ảnh: Bùi Huấn