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Đồng thuận giải phóng mặt bằng: Điểm sáng ở Yên Thọ

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, xã Yên Thọ đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong Nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng thuận giải phóng mặt bằng: Điểm sáng ở Yên Thọ

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, xã Yên Thọ đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong Nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng thuận giải phóng mặt bằng: Điểm sáng ở Yên Thọ

Lãnh đạo xã Yên Thọ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với mỗi người dân thôn Phúc Đường, điểm ngầm tràn tại vị trí km 36 + 170 trên Đường tỉnh 520 là một nỗi ám ảnh. Vào mùa mưa, điểm tràn này thường xuyên ngập sâu trong nước từ 1 đến 1,5m khiến giao thông bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chính vì vậy, khi được Nhà nước đầu tư cây cầu Tiên Thắng bắc qua điểm tràn này, người dân trong thôn ai cũng vui mừng. Được sự tuyên truyền, vận động của thôn, của xã, gia đình bà Phạm Thị Quyền cùng với 5 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cầu Tiên Thắng đã tình nguyện hiến khoảng 1.450m2 đất ở, đất sản xuất cùng với tháo dỡ, giải toả vật kiến trúc, cây cối để bàn giao mặt bằng ngay sau khi có quyết định thực hiện dự án.

Xác định công tác giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước, đối với mỗi dự án được triển khai, ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, xã đã thông báo rộng rãi đến Nhân dân về thông tin dự án, số hộ có thể bị ảnh hưởng, tác động của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Đỗ Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ cho biết: “Xã đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp cùng với thôn đến từng hộ gặp gỡ, vận động, tạo sự đồng thuận và lan tỏa tinh thần đồng thuận trong cộng đồng”.

Đồng thuận giải phóng mặt bằng: Điểm sáng ở Yên Thọ

Xã Yên Thọ và nhà thầu thi công huy động máy móc, nhân lực hỗ trợ các hộ tháo dỡ công trình, bàn giao đất cho Nhà nước triển khai dự án.

Chính nhờ có sự đồng thuận, ủng hộ của các hộ dân bị ảnh hưởng, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng cầu Tiên Thắng đã hoàn thành ngay từ khi dự án được khởi công. 100% diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án đều do người dân hiến tặng, ngân sách địa phương không phải chi trả giải phóng mặt bằng.

Mặt bằng được bàn giao sớm đã tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ông Bùi Khắc Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV 172, đơn vị thi công công trình cầu Tiên Thắng khẳng định: “Mặc dù thời gian thi công công trình là 300 ngày nhưng được bàn giao mặt bằng sớm là điều kiện thuận lợi để chúng tôi tập trung máy móc, nhân lực tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời hạn hợp đồng”.

Đồng thuận giải phóng mặt bằng: Điểm sáng ở Yên Thọ

Đơn vị thi công huy động máy móc hỗ trợ các hộ tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên diện tích đất hiến cho Nhà nước triển khai dự án.

Không chỉ dự án xây dựng cầu Tiên Thắng, thời gian qua, trên địa bàn xã Yên Thọ, phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã được thực hiện tại nhiều dự án phục vụ dân sinh. Đối với người dân, để có được sự đồng thuận, mỗi dự án phải thực sự phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Đình Hà

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Từ khóa:

#Dự án #Giải phóng mặt bằng #Chủ tịch UBND #xã Yên Thọ #Nhà nước và nhân dân cùng làm #Phát triển kinh tế #tạo sự đồng thuận #Phục vụ #Mất an toàn giao thông #Thực hiện tốt

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