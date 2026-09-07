Ấn Độ nổi lên là nguồn cung dầu diesel quan trọng cho châu Âu

Ấn Độ đang nổi lên như một nguồn cung dầu diesel quan trọng cho châu Âu trong bối cảnh xuất khẩu từ Nga duy trì ở mức thấp, còn lượng dầu diesel vận chuyển từ Mỹ sang khu vực này bắt đầu giảm.

Ấn Độ nổi lên là nguồn cung dầu diesel quan trọng cho châu Âu. Ảnh: X.com.

Theo số liệu được công bố, trong tháng 8, khoảng 200.000 thùng dầu diesel mỗi ngày được vận chuyển bằng đường biển từ khu vực Trung Đông qua tuyến hàng hải hướng tới châu Âu. Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ chiếm khoảng 60% tổng lượng dầu diesel nói trên, cho thấy vai trò ngày càng lớn của nước này trong việc đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của thị trường châu Âu.

Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia có ngành lọc dầu lớn trên thế giới, với tổng công suất khoảng 258 triệu tấn mỗi năm, vượt đáng kể nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong nước. Năm 2025, nước này xuất khẩu khoảng 61,5 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ tới 26 thị trường.

Tuy nhiên, khả năng duy trì đà xuất khẩu của Ấn Độ có thể chịu sức ép khi nguồn dầu thô nhập khẩu của nước này giảm. Trong tháng 8, lượng dầu thô nhập khẩu vào Ấn Độ đạt khoảng 3,8 triệu thùng/ngày, giảm so với mức 4,8 triệu thùng/ngày cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu diesel của Nga tiếp tục ở mức thấp, một phần trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây gián đoạn hoạt động tại một số nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng xuất khẩu của Nga. Mỹ vẫn là nhà cung cấp dầu diesel vận chuyển bằng đường biển lớn nhất ngoài châu Âu trong tháng 8. Tuy nhiên, lượng hàng Mỹ tới châu Âu giảm khoảng 35% trong nửa cuối tháng. Những diễn biến này đang khiến châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung từ các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ.

OPEC+ quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10/2026. Ảnh: Oilandgasmiddleeast.

Trong diễn biến liên quan, OPEC+ quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10/2026, trong bối cảnh xung đột tại Iran tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz. Tại cuộc họp diễn ra ngày 6/9, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, cho biết sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10/2026. Nhóm này cho biết cần thống nhất hạn ngạch sản lượng mới trước khi đưa ra quyết định về các bước tiếp theo.

Lê Hà.

Nguồn: Wion, Xinhua