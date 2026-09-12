Ấn Độ hiện đại hóa lực lượng răn đe với khoảng 190 đầu đạn hạt nhân

Lực lượng răn đe hạt nhân của Ấn Độ đang bước vào giai đoạn mới với việc hiện đại hóa cả ba phương thức triển khai trên đất liền, trên không và trên biển.

Ấn Độ hiện đại hóa lực lượng răn đe với khoảng 190 đầu đạn hạt nhân. Ảnh: The Bridge Chronicle.

Theo đánh giá mới đây của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS), Ấn Độ hiện sở hữu khoảng 190 đầu đạn hạt nhân, trong đó hơn 160 đầu đạn gắn với các hệ thống phóng đang hoạt động và khoảng 30 đầu đạn khác liên quan tới các tên lửa đang được sản xuất.

FAS lưu ý đây chỉ là những con số ước tính, bởi Ấn Độ không công khai quy mô kho vũ khí hạt nhân và còn nhiều yếu tố chưa thể xác định chính xác. Tuy nhiên, xu hướng rõ ràng là New Delhi đang nâng cao khả năng duy trì năng lực răn đe và tăng tính linh hoạt của lực lượng hạt nhân.

Trên bộ, Ấn Độ tiếp tục phát triển dòng tên lửa Agni, trong đó các hệ thống mới như Agni Prime được thiết kế nhằm tăng khả năng cơ động và nâng cấp hệ thống dẫn đường. Tên lửa Agni-5 cũng đã thể hiện công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép một tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn nhằm vào các mục tiêu khác nhau.

Trên biển, Ấn Độ đang xây dựng năng lực răn đe dựa trên tàu ngầm ngày càng đáng tin cậy. Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm K-15 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã được đưa vào lực lượng tàu ngầm, cho phép các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tấn công từ khoảng cách xa hơn.

Trong khi đó, năng lực hạt nhân trên không tiếp tục được củng cố với các máy bay Su-30MKI và Mirage 2000H có khả năng mang vũ khí hạt nhân, cùng tiêm kích Rafale.

FAS nhận định kho vũ khí của Ấn Độ có thể tiếp tục tăng khi các hệ thống mang phóng mới được đưa vào sử dụng và thêm đầu đạn được sản xuất. New Delhi vẫn duy trì chính sách răn đe tối thiểu đáng tin cậy và không sử dụng vũ khí hạt nhân trước. Mục tiêu của quá trình hiện đại hóa là tăng khả năng răn đe trước nguy cơ tấn công hạt nhân và bảo đảm lực lượng này có thể ứng phó với môi trường chiến lược ngày càng phức tạp.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion.