Ấn Độ đẩy mạnh xây dựng hệ thống phòng không đa tầng

Ấn Độ đang đẩy mạnh xây dựng mạng lưới phòng không đa tầng nhằm ứng phó với nguy cơ các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV).

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga tại Crimea. Ảnh: WION.

Theo các đánh giá gần đây, những cuộc xung đột tại Ukraine và khu vực Tây Á cho thấy các bên có xu hướng sử dụng đồng thời nhiều loại vũ khí tấn công đường không, trong đó có UAV giá rẻ và đạn lượn, nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không. Trong bối cảnh đó, New Delhi đang hướng tới một mạng lưới phòng thủ có khả năng phát hiện và đánh chặn nhiều loại mục tiêu ở các độ cao và khoảng cách khác nhau.

Một trong những thành phần chủ chốt là hệ thống phòng không S-400 Triumf do Nga sản xuất. Nga được cho là đã đề xuất cung cấp thêm 5 hệ thống S-400 cho Ấn Độ, cùng số lượng lớn tên lửa đánh chặn dự phòng. S-400 có khả năng đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc sử dụng tên lửa đánh chặn đắt tiền để đối phó với UAV giá rẻ có thể tạo ra bất lợi về chi phí. Vì vậy, Ấn Độ đang kết hợp S-400 với nhiều hệ thống phòng không khác, trong đó có hệ thống Akash do nước này phát triển, các tổ hợp pháo phòng không và tên lửa Barak-8.

Hệ thống tên lửa Akash của Ấn Độ. Ảnh: Money Control.

Bên cạnh đó, New Delhi đang phát triển dự án Kusha, một hệ thống phòng không tầm xa nội địa được thiết kế để sử dụng các loại tên lửa đánh chặn có tầm bắn lên tới 350 km. Dự án được kỳ vọng giúp Ấn Độ tăng năng lực phòng không và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Việc kết hợp các hệ thống tầm xa như S-400 với các tổ hợp phòng không tầm trung, tầm ngắn và các hệ thống đánh chặn UAV được đánh giá sẽ tạo thành mạng lưới phòng thủ nhiều lớp, có khả năng ứng phó với nhiều loại mối đe dọa từ trên không.

Minh Phương

Nguồn: WION.