Ai Cập mở lại Đại sứ quán tại Libya sau 12 năm đóng cửa

Ai Cập đã mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Tripoli của Libya vào ngày 7/11, sau 12 năm đóng cửa. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Cairo với chính quyền đang kiểm soát miền Tây Libya.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập, việc mở cửa trở lại Đại sứ quán đánh dấu sự thay đổi trong cách tiếp cận ngoại giao của Cairo đối với Libya. Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã tham dự lễ khai trương lại Đại sứ quán, nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử và văn hóa lâu đời giữa hai quốc gia láng giềng. Ông cho biết ý nghĩa lịch sử của tòa nhà Đại sứ quán “phù hợp với những mối liên kết sâu sắc về con người và văn hóa, vốn là đặc trưng trong quan hệ giữa Ai Cập và Libya”.

Ai Cập đóng cửa Đại sứ quán tại Tripoli vào năm 2014, trong bối cảnh bạo lực leo thang và tình hình chính trị bất ổn, khiến nhiều cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài phải đình chỉ hoạt động. Việc đóng cửa diễn ra khi Libya rơi vào xung đột giữa các chính quyền đối địch đặt căn cứ tại Tripoli và khu vực miền Đông nước này. Cairo từ lâu là một trong những bên ủng hộ mạnh mẽ nhất trong khu vực đối với Tư lệnh quân đội miền Đông Libya Khalifa Haftar, nhân vật chủ chốt đối đầu với chính quyền được quốc tế công nhận tại Tripoli. Do đó, việc mở lại Đại sứ quán tại Tripoli được xem là một diễn biến ngoại giao quan trọng trong quan hệ giữa Ai Cập với các lực lượng chính quyền ở miền Tây Libya.

Libya đã trải qua tình trạng bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ trong cuộc nổi dậy được NATO hậu thuẫn năm 2011. Hiện nay, quốc gia Bắc Phi này vẫn bị chia rẽ về chính trị giữa các chính quyền đối địch. Tại miền Đông Libya, Tư lệnh quân đội Khalifa Haftar đứng đầu Quân đội Quốc gia Libya. Trong khi đó, Hạ viện và chính phủ do ông Osama Hammad đứng đầu cũng đặt trụ sở tại khu vực này. Ở miền Tây, Chính phủ Thống nhất Quốc gia được quốc tế công nhận, do Thủ tướng Abdulhamid Dbeibah lãnh đạo, cùng với Hội đồng Nhà nước cấp cao, đặt trụ sở tại Tripoli, đang điều hành khu vực.

Quyết định khôi phục hoạt động Đại sứ quán tại Tripoli của Ai Cập được đưa ra trong bối cảnh Cairo tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực tăng cường quan hệ ngoại giao với Libya, bất chấp tình trạng chia rẽ chính trị kéo dài tại quốc gia này.

Thanh Vân