Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Ai Cập mở cửa trở lại lăng mộ Pharaoh Amenhotep III sau nhiều năm trùng tu

Ngọc Liên (Nguồn: AFP/DW)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vừa thông báo, lăng mộ của Pharaoh Amenhotep III, một trong những công trình vĩ đại nhất tại Thung lũng các Vua và Hoàng hậu ở thành phố Luxor, miền Nam Ai Cập, đã chính thức mở cửa trở lại đón công chúng sau nhiều năm trùng tu với quy mô lớn.

Ai Cập mở cửa trở lại lăng mộ Pharaoh Amenhotep III sau nhiều năm trùng tu

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vừa thông báo, lăng mộ của Pharaoh Amenhotep III, một trong những công trình vĩ đại nhất tại Thung lũng các Vua và Hoàng hậu ở thành phố Luxor, miền Nam Ai Cập, đã chính thức mở cửa trở lại đón công chúng sau nhiều năm trùng tu với quy mô lớn.

Ai Cập mở cửa trở lại lăng mộ Pharaoh Amenhotep III sau nhiều năm trùng tu

Pharaoh Amenhotep III trị vì Ai Cập cổ đại trong giai đoạn từ năm 1390 trước Công nguyên đến năm 1350 trước Công nguyên. Ảnh: Amr Nabil/AP Photo

Trong lễ công bố mở cửa trở lại, Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Ahmed Issa nhấn mạnh rằng, việc phục dựng và mở cửa lăng mộ không chỉ là nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa vô giá, mà còn góp phần thúc đẩy du lịch văn hóa – khảo cổ, lĩnh vực đang được xem là trụ cột phát triển kinh tế của Ai Cập sau đại dịch.

Theo cơ quan quản lý di tích Ai Cập, dự án trùng tu lăng mộ được khởi động từ năm 2018 với sự phối hợp của các chuyên gia Ai Cập và quốc tế, trong đó có nhóm nghiên cứu của Viện Di sản Thế giới (World Heritage Institute) và Đại học Waseda (Nhật Bản). Quá trình phục hồi tập trung vào việc gia cố các bức tường, khôi phục các bức tranh tường, chữ khắc tượng hình và hệ thống chiếu sáng, nhằm tái hiện vẻ tráng lệ của công trình có niên đại hơn 3.300 năm.

Ai Cập mở cửa trở lại lăng mộ Pharaoh Amenhotep III sau nhiều năm trùng tu

Lăng mộ được trang trí bằng những bức tranh tường được xem là tinh xảo bậc nhất trong số các tác phẩm còn tồn tại ở các lăng mộ hoàng gia Ai cập thuộc triều đại thứ 18. Ảnh: Amr Nabil/AP Photo

Lăng mộ Amenhotep III nằm ở phía Tây sông Nile, trong khu vực đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Đây là một trong những công trình hoàng gia lớn và tinh xảo nhất của thời kỳ Tân Vương quốc (1550 TCN – 1077 TCN). Pharaoh Amenhotep III, vị vua thứ chín của triều đại thứ 18, là người trị vì trong giai đoạn được xem là đỉnh cao của văn minh Ai Cập cổ đại, nổi tiếng với các công trình đồ sộ như Đền Luxor và tượng đôi Colossi of Memnon.

Nhiều du khách và chuyên gia đã bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng những bức phù điêu và họa tiết màu sắc còn nguyên vẹn sau hàng thiên niên kỷ, mô tả cảnh sinh hoạt hoàng gia và nghi lễ thờ thần Amun. Các nhà khảo cổ kỳ vọng việc mở cửa lăng mộ Amenhotep III sẽ thu hút thêm hàng chục nghìn du khách quốc tế đến Luxor trong mùa du lịch cao điểm cuối năm nay.

Ngọc Liên (Nguồn: AFP/DW)

Từ khóa:

#lăng mộ #Trùng tu #Pharaoh #Công trình #Di sản thế giới #Cổ vật

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Iran cân nhắc dời thủ đô từ Tehran về phía Nam

Tổng thống Iran cân nhắc dời thủ đô từ Tehran về phía Nam

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Masoud Pezeshkian vừa cho biết, Iran đang xem xét khả năng dời thủ đô khỏi Tehran, hướng về khu vực phía Nam đất nước, trong bối cảnh khủng hoảng nước và tình trạng sụt lún đất nghiêm trọng đang đe dọa tính bền vững của thủ đô hiện tại.
Israel chấp nhận kế hoạch hòa bình Gaza

Israel chấp nhận kế hoạch hòa bình Gaza

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau vụ tấn công Doha khiến Israel chịu sức ép chưa từng có, buộc Thủ tướng Netanyahu phải nhượng bộ trong kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy. Ngày 04/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Israel đã chấp thuận “đường...
Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm Ấn Độ ngày 8-9/10

Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm Ấn Độ ngày 8-9/10

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Văn phòng chính phủ Anh vừa thông báo, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ trong 2 ngày 08-09/10, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang biến động mạnh. Trọng tâm chuyến thăm là củng cố quan hệ chiến...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long