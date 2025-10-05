Ai Cập mở cửa trở lại lăng mộ Pharaoh Amenhotep III sau nhiều năm trùng tu

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vừa thông báo, lăng mộ của Pharaoh Amenhotep III, một trong những công trình vĩ đại nhất tại Thung lũng các Vua và Hoàng hậu ở thành phố Luxor, miền Nam Ai Cập, đã chính thức mở cửa trở lại đón công chúng sau nhiều năm trùng tu với quy mô lớn.

Pharaoh Amenhotep III trị vì Ai Cập cổ đại trong giai đoạn từ năm 1390 trước Công nguyên đến năm 1350 trước Công nguyên. Ảnh: Amr Nabil/AP Photo

Trong lễ công bố mở cửa trở lại, Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Ahmed Issa nhấn mạnh rằng, việc phục dựng và mở cửa lăng mộ không chỉ là nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa vô giá, mà còn góp phần thúc đẩy du lịch văn hóa – khảo cổ, lĩnh vực đang được xem là trụ cột phát triển kinh tế của Ai Cập sau đại dịch.

Theo cơ quan quản lý di tích Ai Cập, dự án trùng tu lăng mộ được khởi động từ năm 2018 với sự phối hợp của các chuyên gia Ai Cập và quốc tế, trong đó có nhóm nghiên cứu của Viện Di sản Thế giới (World Heritage Institute) và Đại học Waseda (Nhật Bản). Quá trình phục hồi tập trung vào việc gia cố các bức tường, khôi phục các bức tranh tường, chữ khắc tượng hình và hệ thống chiếu sáng, nhằm tái hiện vẻ tráng lệ của công trình có niên đại hơn 3.300 năm.

Lăng mộ được trang trí bằng những bức tranh tường được xem là tinh xảo bậc nhất trong số các tác phẩm còn tồn tại ở các lăng mộ hoàng gia Ai cập thuộc triều đại thứ 18. Ảnh: Amr Nabil/AP Photo

Lăng mộ Amenhotep III nằm ở phía Tây sông Nile, trong khu vực đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Đây là một trong những công trình hoàng gia lớn và tinh xảo nhất của thời kỳ Tân Vương quốc (1550 TCN – 1077 TCN). Pharaoh Amenhotep III, vị vua thứ chín của triều đại thứ 18, là người trị vì trong giai đoạn được xem là đỉnh cao của văn minh Ai Cập cổ đại, nổi tiếng với các công trình đồ sộ như Đền Luxor và tượng đôi Colossi of Memnon.

Nhiều du khách và chuyên gia đã bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng những bức phù điêu và họa tiết màu sắc còn nguyên vẹn sau hàng thiên niên kỷ, mô tả cảnh sinh hoạt hoàng gia và nghi lễ thờ thần Amun. Các nhà khảo cổ kỳ vọng việc mở cửa lăng mộ Amenhotep III sẽ thu hút thêm hàng chục nghìn du khách quốc tế đến Luxor trong mùa du lịch cao điểm cuối năm nay.

Ngọc Liên (Nguồn: AFP/DW)