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Agribank Bắc Thanh Hóa trao hơn 250 suất quà nhân dịp khai giảng

Khánh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã trao hơn 250 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Agribank Bắc Thanh Hóa trao hơn 250 suất quà nhân dịp khai giảng

Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã trao hơn 250 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Agribank Bắc Thanh Hóa trao hơn 250 suất quà nhân dịp khai giảng

Trao học bổng cho học sinh Trường THCS Lê Thánh Tông, phân hiệu Quảng Cư.

Các phần quà gồm học bổng, xe đạp và áo trắng, góp phần hỗ trợ, động viên các em học sinh có thêm điều kiện đến trường, nỗ lực vươn lên trong học tập. Đây là hoạt động an sinh xã hội được Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa duy trì thường niên mỗi dịp năm học mới.

Agribank Bắc Thanh Hóa trao hơn 250 suất quà nhân dịp khai giảng

Tặng xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học Biện Thượng.

Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình do cán bộ, nhân viên đơn vị tự nguyện đóng góp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với cộng đồng và sự quan tâm đối với công tác giáo dục trên địa bàn.

Khánh Phương

Từ khóa:

#Agribank Bắc Thanh Hóa #Khai giảng #học sinh có hoàn cảnh khó khăn #An sinh xã hội #Chương trình #Năm học mới #Trách nhiệm #Nhân viên #Động viên #Cộng đồng

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