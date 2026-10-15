Agribank Bắc Thanh Hóa quay số mở thưởng chương trình tiết kiệm “Gửi tiền hôm nay - May mắn trao tay”

Chiều 15/10, Agribank - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa tổ chức quay số mở thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiền hôm nay - May mắn trao tay” nhằm tìm ra những khách hàng may mắn trúng các giải thưởng có giá trị, trong đó giải Đặc biệt là một xe ô tô VF5 Plus trị giá 529 triệu đồng.

Toàn cảnh lễ quay số mở thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiền hôm nay - May mắn trao tay”.

Chứng kiến lễ quay số mở thưởng có sự tham gia, giám sát của đại diện chính quyền địa phương, Sở Công Thương, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa. Quy trình quay số được thực hiện theo đúng thể lệ, bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch; kết quả được kiểm tra, đối chiếu và lập biên bản với sự chứng kiến của các đại biểu, khách hàng.

Đại diện lãnh đạo Agribank Bắc Thanh Hóa phát biểu khai mạc buổi lễ.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiền hôm nay - May mắn trao tay” được Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa triển khai từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/9/2026, thu hút đông đảo khách hàng tham gia. Kết thúc chương trình, chi nhánh ghi nhận 39.988 phiếu dự thưởng, với tổng nguồn vốn huy động đạt 664 tỷ đồng. Tổng cơ cấu giải thưởng gồm 192 giải, trị giá 693 triệu đồng.

Trong đó, 120 giải May mắn được xác định ngay khi khách hàng gửi tiền. Tại buổi lễ, hội đồng quay số mở thưởng tiến hành quay số xác định chủ nhân của các giải thưởng còn lại, gồm 60 giải Ba, 6 giải Nhì, 5 giải Nhất và 1 giải Đặc biệt là xe ô tô VF5 Plus trị giá 529 triệu đồng. Các mã dự thưởng đã trúng giải May mắn vẫn tiếp tục được tham gia quay số theo thể lệ chương trình.

Thông qua chương trình, Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa không chỉ mang đến cơ hội nhận những phần quà giá trị cho khách hàng mà còn tiếp tục khẳng định sự quan tâm, tri ân đối với những người gửi tiền, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa ngân hàng với khách hàng.

Nguồn vốn huy động từ chương trình là cơ sở để chi nhánh tiếp tục mở rộng hoạt động tín dụng, ưu tiên phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Khánh Phương