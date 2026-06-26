900 thân nhân phạm nhân tham dự ngày hội gia đình tại Trại giam Thanh Cẩm

Ngày 26/6, Trại giam Thanh Cẩm (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2026. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc được Trại giam Thanh Cẩm tổ chức hằng năm nhằm tạo động lực khích lệ các phạm nhân nỗ lực cải tạo, phấn đấu làm lại cuộc đời.

Toàn cảnh chương trình hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân trại giam Thanh Cẩm

Trại giam Thanh Cẩm đóng trên địa bàn xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý trên 3.000 phạm nhân.

Thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, pháp luật, văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân. Đồng thời, đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Đại diện thân nhân phạm nhân trao đổi, chia sẻ tại hội nghị

Khoảng 900 thân nhân phạm nhân, đại diện cho gia đình của hơn 3.000 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Thanh Cẩm tham dự hội nghị

Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân được tổ chức mỗi năm một lần được xem là cầu nối quan trọng giữa cán bộ, chiến sĩ trại giam với thân nhân người đang chấp hành án.

Năm nay, hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân tại trại giam Thanh Cẩm có khoảng 900 thân nhân các phạm nhân được mời tham dự.

Tại hội nghị, sau khi nghe Ban Giám thị Trại giam Thanh Cẩm báo cáo kết quả công tác giáo dục, cải tạo, tổ chức lao động, học nghề và thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, các đại biểu và thân nhân phạm nhân đã cùng trao đổi, chia sẻ cởi mở về những tâm tư nguyện vọng, mong muốn con em mình cải tạo tiến bộ, sớm hoàn lương.

Nhiều gia đình xúc động khi được nghe những tâm sự, quyết tâm cải tạo, phấn đấu của con em mình sau thời gian chấp hành án.

Thân nhân phạm nhân tham quan nơi giam giữ và khu bếp ăn của phạm nhân

Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt, các thân nhân phạm nhân còn được giới thiệu, tham quan nơi giam giữ và dự bữa cơm đoàn viên cùng người thân. Hoạt động đã góp phần gắn kết giữa phạm nhân và gia đình, đồng thời giúp cán bộ trại tạm giam hiểu rõ hơn hoàn cảnh, tâm tư của họ.

Nhân dịp này, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và thư viện tỉnh đã trao tặng bộ sách trị giá hơn 50 triệu đồng cho Trại giam Thanh Cẩm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân.

Tuyết Hạnh