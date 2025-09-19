8 năm tù cho 2 đối tượng phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”

VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp TAND cùng cấp xét xử vụ án Nguyễn Hữu Nam, Triệu Y Tám về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Toàn cảnh phiên toà.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, do muốn kiếm lời nên Nguyễn Hữu Nam, sinh năm 2000, ở phường Sầm Sơn đã nảy sinh ý định làm giả sản phẩm thực phẩm chức năng để bán. Nam đã đặt Triệu Y Tám, sinh năm 2001, ở xã Ba Vì, TP Hà Nội sản xuất các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả tên, địa chỉ, mã số, mã vạch trên bao bì hàng hóa của các công ty chịu trách nhiệm sản phẩm là: Công ty CP dược Minh Duy, Công ty CP đầu tư và công nghệ S99 và Công ty sản xuất là Công ty CP Thảo dược Hà Nội.

Trong thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 11/2024, Triệu Y Tám đã sản xuất bán cho Nguyễn Hữu Nam tổng 1.820 sản phẩm giả có giá trị tương đương với hàng thật là hơn 336 triệu đồng. Nguyễn Hữu Nam đã bán cho khách hàng được 1.390 sản phẩm, còn lại 430 sản phẩm đã giao nộp cho Cơ quan điều tra. Tổng số tiền Triệu Y Tám thu lợi bất chính là 68 triệu đồng, số tiền Nguyễn Hữu Nam thu lời bất chính là 201 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng, các tài liệu, chứng cứ đã được làm rõ tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Triệu Y Tám 3 năm tù, Nguyễn Hữu Nam 5 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Quốc Hương