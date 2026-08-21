Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Môi trường

26 xã ở Thanh Hóa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

LP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo bản tin cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có nguy cơ xảy ra tại 26 xã trên địa bàn tỉnh; trong đó, 12 xã được cảnh báo nguy cơ cao.

26 xã ở Thanh Hóa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Theo bản tin cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có nguy cơ xảy ra tại 26 xã trên địa bàn tỉnh; trong đó, 12 xã được cảnh báo nguy cơ cao.

26 xã ở Thanh Hóa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tỉnh Thanh Hóa.

Trong 24 giờ qua, từ 22 giờ ngày 19/8 đến 22 giờ ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa đo được tại một số điểm khá lớn, như: Xuân Quỳ 1, xã Hóa Quỳ 131mm; Bình Lương, xã Hóa Quỳ 124,8mm; hồ Hón Chè, xã Vĩnh Lộc 122mm; hồ Đồng Mực, xã Biện Thượng 107,8mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, lượng nước tích lũy trong đất tại một số khu vực đã gần đạt mức bão hòa, trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Thanh Hóa có khả năng tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Có 12 xã được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất, gồm: Thắng Lộc, Tân Thành, Hợp Tiến, Như Xuân, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Mậu Lâm, Xuân Thái, Yên Thọ và Thanh Kỳ.

Cùng với đó, 14 xã có nguy cơ ở mức trung bình, gồm: Bá Thước, Cẩm Thủy, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Vân Du, Thạch Bình, Thành Vinh, Luận Thành, Thường Xuân, Xuân Chinh, Như Thanh, Xuân Du, Công Chính và Trường Lâm.

Các khu vực cần đặc biệt chú ý là những thôn, bản và điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá thuộc các xã nêu trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân; phá hủy công trình dân sinh, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội và làm ách tắc giao thông cục bộ. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động phòng tránh và chấp hành hướng dẫn của chính quyền địa phương.

LP

Từ khóa:

#Nguy cơ #Lũ quét #Thanh hóa #Cảnh báo #Xã Biện Thượng #Xã Vĩnh Lộc #Sạt lở đất #Khí tượng thủy văn #xã Hóa Quỳ #tỉnh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh

Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Nhu cầu điện ngày càng tăng cùng yêu cầu chuyển dịch sang năng lượng sạch đang mở ra dư địa lớn cho Thanh Hóa phát triển năng lượng tái tạo. Điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Thắp sáng làng quê, tô xanh cuộc sống

Thắp sáng làng quê, tô xanh cuộc sống

Nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Đều đặn vào sáng chủ nhật hàng tuần, người dân thôn Hà Đông, xã Quảng Bình cùng nhau tập trung vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Trên các trục đường, không khí lao động diễn ra sôi nổi, người quét dọn, thu gom rác thải, người thì...
“Lá chắn” phòng, chống thiên tai

“Lá chắn” phòng, chống thiên tai

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mùa mưa bão năm 2026 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp với nguy cơ xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Những trận mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh