26 xã ở Thanh Hóa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Theo bản tin cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có nguy cơ xảy ra tại 26 xã trên địa bàn tỉnh; trong đó, 12 xã được cảnh báo nguy cơ cao.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tỉnh Thanh Hóa.

Trong 24 giờ qua, từ 22 giờ ngày 19/8 đến 22 giờ ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa đo được tại một số điểm khá lớn, như: Xuân Quỳ 1, xã Hóa Quỳ 131mm; Bình Lương, xã Hóa Quỳ 124,8mm; hồ Hón Chè, xã Vĩnh Lộc 122mm; hồ Đồng Mực, xã Biện Thượng 107,8mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, lượng nước tích lũy trong đất tại một số khu vực đã gần đạt mức bão hòa, trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Thanh Hóa có khả năng tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Có 12 xã được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất, gồm: Thắng Lộc, Tân Thành, Hợp Tiến, Như Xuân, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Mậu Lâm, Xuân Thái, Yên Thọ và Thanh Kỳ.

Cùng với đó, 14 xã có nguy cơ ở mức trung bình, gồm: Bá Thước, Cẩm Thủy, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Vân Du, Thạch Bình, Thành Vinh, Luận Thành, Thường Xuân, Xuân Chinh, Như Thanh, Xuân Du, Công Chính và Trường Lâm.

Các khu vực cần đặc biệt chú ý là những thôn, bản và điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá thuộc các xã nêu trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân; phá hủy công trình dân sinh, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội và làm ách tắc giao thông cục bộ. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động phòng tránh và chấp hành hướng dẫn của chính quyền địa phương.

LP