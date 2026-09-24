26% người Mỹ ủng hộ cách ông Trump xử lý cuộc chiến với Iran

Mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục giảm, trong bối cảnh một cuộc thăm dò mới của CNN/SSRS cho thấy chỉ 26% người Mỹ tán thành cách chính quyền xử lý cuộc xung đột với Iran, trong khi 73% không đồng tình.

Cuộc khảo sát được tiến hành với 1.206 người trưởng thành tại Mỹ trong hai ngày 16 và 17/9. Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ cách ông Trump xử lý tình hình Iran đã giảm đáng kể so với mức 33% trong cuộc thăm dò CNN/SSRS hồi tháng 3, thời điểm không lâu sau khi xung đột bắt đầu.

Một cuộc thăm dò riêng của Reuters/Ipsos công bố trong tuần này cho thấy, tỷ lệ ủng hộ tổng thể đối với Tổng thống Trump giảm xuống mức 32% từ 35% trong tuần trước. Cuộc khảo sát Reuters/Ipsos được thực hiện với 1.277 người trưởng thành tại Mỹ và có sai số khoảng 3 điểm phần trăm.

Các kết quả được công bố trong thời điểm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, trong khi ông Trump tiếp tục coi cuộc xung đột với Iran là một trọng tâm trong chính sách đối ngoại.

Đáng chú ý, mức suy giảm ủng hộ không chỉ xuất hiện trong nhóm cử tri Dân chủ. Theo phân tích của CNN, tỷ lệ người theo đảng Cộng hòa tán thành cách ông Trump xử lý tình hình Iran giảm từ 73% hồi tháng 3 xuống còn 60%. Trong nhóm cử tri Cộng hòa hoặc có xu hướng nghiêng về đảng này dưới 45 tuổi, 53% không đồng tình với cách ông xử lý cuộc xung đột. Tỷ lệ không đồng tình lên tới 54% trong số những người Cộng hòa không nhận mình thuộc phong trào MAGA.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy sự hoài nghi về chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Có tới 75% số người được hỏi cho rằng Tổng thống không có kế hoạch rõ ràng để xử lý tình hình Iran, trong khi 25% cho rằng ông có. 78% cho rằng ông Trump chưa làm đủ để đưa cuộc chiến đến hồi kết. Trong khi đó, 69% nhận định khả năng Mỹ và Iran rơi vào một cuộc xung đột quân sự kéo dài là cao, trong đó 32% cho rằng khả năng này “rất cao”.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Iran ngày 23/9 cho biết đã truyền đạt các điều kiện để nối lại đối thoại với Mỹ trong cuộc trao đổi kéo dài khoảng 2 giờ, do Qatar làm trung gian bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động mà Iran gọi là “gây hấn”, trong đó có phong tỏa hải quân và “khủng bố kinh tế”, đồng thời chấm dứt chiến sự và giải phóng các tài sản Iran đang bị đóng băng hoặc hạn chế.

Cùng ngày, phát biểu tại phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran vẫn sẵn sàng đối thoại và đàm phán với Mỹ, nhưng không chấp nhận “ngôn ngữ của sức mạnh” hay thương lượng dưới sức ép và đe dọa. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tái khẳng định Tehran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh Iran có “quyền vốn có” đối với công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Thúy Hà