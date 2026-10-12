12 bệnh viện triển khai kỹ thuật khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp

Trong hai ngày (10 và 11/10), Đoàn thẩm định của Bộ Y tế do Tiến sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, làm trưởng đoàn, đã tiến hành thẩm định điều kiện triển khai dịch vụ kỹ thuật loại đặc biệt: “Khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp” tại 12 bệnh viện đa khoa cấp cơ bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn thẩm định tại Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa.

Kết thúc đợt thẩm định, Đoàn thống nhất cho phép các bệnh viện triển khai kỹ thuật này, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận điều trị đột quỵ não cho người dân ngay tại địa phương. Đây là dấu mốc quan trọng đối với ngành Y tế Thanh Hóa trong nỗ lực nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị đột quỵ não, từng bước đưa các kỹ thuật chuyên môn cao đến gần hơn với người dân ngay tại địa phương.

Đoàn thẩm định tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn.

12 bệnh viện đa khoa được thẩm định gồm: Bá Thước, Thạch Thành, Yên Định, Thiệu Hóa, Nghi Sơn, Quảng Xương, Nông Cống, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn và Hà Trung. Trong số này, Bệnh viện Đa khoa Bá Thước và Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành phục vụ người dân khu vực miền núi, nơi việc di chuyển đến các cơ sở y tế có khả năng điều trị chuyên sâu còn gặp nhiều khó khăn.

Để đáp ứng yêu cầu triển khai kỹ thuật có độ phức tạp cao như điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp, các bệnh viện đã chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, thuốc, quy trình chuyên môn và công tác tổ chức cấp cứu, điều trị, theo dõi người bệnh.

Việc Đoàn thẩm định của Bộ Y tế thống nhất cho phép 12 bệnh viện triển khai kỹ thuật loại đặc biệt này là sự ghi nhận đối với quá trình chuẩn bị và năng lực đáp ứng các yêu cầu chuyên môn cao. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm lớn đặt ra đối với mỗi bệnh viện trong việc duy trì đầy đủ các điều kiện hoạt động, bảo đảm kỹ thuật được thực hiện đúng chỉ định, đúng quy trình và an toàn cho người bệnh. Khi được tổ chức triển khai hiệu quả, kỹ thuật có thể góp phần rút ngắn thời gian từ khi người bệnh đến bệnh viện đến khi được điều trị, tăng cơ hội phục hồi, hạn chế nguy cơ tàn phế và giảm gánh nặng chăm sóc cho gia đình, xã hội. Đồng thời, việc phát triển năng lực cấp cứu đột quỵ tại tuyến cơ sở còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh, tăng tính chủ động trong xử trí cấp cứu và củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế địa phương.

Sau kết quả thẩm định, ngành Y tế Thanh Hóa sẽ tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, theo dõi và giám sát quá trình triển khai tại các bệnh viện; đồng thời chú trọng đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và củng cố cơ chế phối hợp giữa các cơ sở khám, chữa bệnh. Đây là những yếu tố quan trọng để duy trì chất lượng điều trị, hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Tô Hà