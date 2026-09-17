12/12 điểm cầu, tràn trên địa bàn xã Quý Lương bị ngập gây chia cắt giao thông

Do ảnh hưởng của mưa lớn khiến 12/12 điểm cầu tràn trên địa bàn xã Quý Lương bị ngập sâu, nước chảy xiết, gây chia cắt giao thông tạm thời nhiều thôn, bản, khu dân cư trên địa bàn xã

Nước dâng cao gây ngập các điểm cầu tràn trên địa bàn xã Quý Lương

Tổng số cầu, tràn đến nay nước ngập giao thông không thể qua lại được là 12/12 cầu, tràn, gồm: Cầu Hón Uông, Tràn Mật Thành thôn Lương Trung; Tràn Trung Thành thôn Lương Trung; Tràn Hón Lải đường Tỉnh lộ 523B khu dân cư Quang Trung thôn Lương Trung; tràn Bến Mó, tràn Bến Má thôn Lương Ngoại, Tràn Sơn Thủy; tràn Khe Lắn; tràn Mó Tôm; Tràn làng Chông; Tràn Vót Lương Thắng; tràn làng Trần thôn Nội Sơn. Có 03 tràn bị ngập không có đường đi khác gồm: Tràn Sơn Thủy, tràn Trung Thành, tràn Khe Lắn giáp xã Bá Thước.

Tình trạng ngập lụt đã gây chia cắt tạm thời về giao thông đối với toàn bộ 8/8 thôn trên địa bàn xã.

Xã Quý lương lập chốt tại các điểm ngập lụt

Tại các điểm đường tràn bị ngập cục bộ, UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quý Lương đã chỉ đạo Ban Quản lý các thôn cắm biển, căng dây cảnh báo; đồng thời phân công lực lượng canh gác tại các đường tràn bị ngập cục bộ, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu chưa bảo đảm an toàn.

Đình Hà