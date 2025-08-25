10 kỹ năng an toàn cho người dân khi bão số 5 đổ bộ

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đưa ra khuyến cáo 10 kỹ năng an toàn khi bão số 5 đổ bộ cho người dân, nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo dự báo, chiều nay (ngày 25/8), bão số 5 sẽ đi vào đất liền từ Nam Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị. Hồi 10h ngày 25/8, tâm bão cách Nghệ An khoảng 120km, cách Hà Tĩnh khoảng 100km, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16.

Dự báo bão sẽ đi vào đất liền khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị trong chiều nay 25/8. Đến 19h00, tâm bão sẽ nằm trên đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.

Lưu ý: Thời gian bão gây gió mạnh nhất trên đất liền là từ 12 giờ đến tối nay 25/8

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị người dân tuân thủ theo các hướng dẫn, khuyến cáo sau:

1. Theo dõi diễn biến của bão để chủ động ứng phó.

2. Ở yên trong nhà, nơi trú ẩn an toàn (đóng chặt cửa, tránh xa cửa sổ, khu vực có kính).

3. Tuyệt đối không ra ngoài khi bão đang đổ bộ, trừ trường hợp khẩn cấp.

4. Không trú tránh dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ. Đề phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện, các vật bị gió thổi bay, điện giật,...

5. Tranh thủ sạc pin điện thoại và các thiết bị liên lạc khác đề phòng khi bão đổ bộ gây mất điện; Chủ động ngắt nguồn điện, khóa ga nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, điện giật trong điều kiện mưa bão nguy hiểm.

6. Tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Không quay lại khi bão chưa tan.

7. Lưu ý thời gian tâm bão vào vì sẽ có khoảng 30 phút – 1 tiếng lặng gió trước khi gió đổi hướng và mạnh trở lại.

8. Đề phòng mưa, lũ, ngập lụt tại một số vùng trũng thấp, khu vực đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi; đề phòng nước dâng vùng ven biển, cửa sông.

9. Lưu số điện thoại cứu hộ cứu nạn địa phương, thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp.

10. Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

