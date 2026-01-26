“Xuân khát vọng” - Giai phẩm chào Xuân Bính Ngọ 2026

Xuân Bính Ngọ 2026 đang về. Một mùa xuân đem theo bao khát vọng. Mùa xuân với sứ mệnh khởi đầu cho hành trình mới khi “giang sơn đã được sắp xếp lại”, đường xuân rộng mở hơn.

Với mạch nguồn khát vọng vươn cao, hòa nhịp vào dòng chảy thời đại, dòng chảy phát triển; xuyên suốt là cảm hứng mùa xuân, đậm đà phong vị tết; với nỗ lực lao động tạo ra một giai phẩm đẫm đượm sắc xuân, sức xuân, tô điểm cho bức tranh xuân đa sắc, nhiều thành công mà đất nước và tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2025 đầy khó khăn, biến động và đang tiếp tục thể hiện quyết tâm bứt phá vươn tầm cao mới từ những ngày đầu, tháng đầu trong năm 2026 - năm ghi dấu mốc đặc biệt - cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị hòa vào ngày hội non sông - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sau 80 năm tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước... Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa xuất bản giai phẩm “Xuân khát vọng”.

Thông qua giai phẩm, bạn đọc sẽ nhìn thấy sắc vóc xuân mới, tâm thế mới, khát vọng mới được thể hiện, đan cài trong từng bài viết, từng bức ảnh, từ bình diện quốc gia, đến từng xã, phường, cơ quan, đơn vị trên quê hương xứ Thanh.

Đó là “Đường lớn đã mở” của nhà báo Bắc Văn; là “Khát vọng cùng Việt Nam vươn tầm cao mới” của nhà văn Nguyễn Ngọc Phú; là “Rạng rỡ cơ đồ trong sắc vóc mùa xuân” của nhà báo Lê Dung; là “Kiến tạo giá trị mới cho phát triển” của nhà báo Minh Tuyết... Cùng với đó là những bài viết xoay quanh hành trình quyết tâm của tỉnh đưa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống; là nỗ lực cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030: “Hội tụ tinh hoa - Khởi nguồn sáng tạo - Kiến tạo phát triển - Bừng sáng tương lai - Hiện thực hóa khát vọng - Nhân dân ấm no hạnh phúc”.

Giai phẩm còn có sự tham gia của nhiều cây bút tên tuổi, là những nhà văn, nhà báo uy tín trong nước thông qua những tác phẩm gắn với kỷ niệm ngọt ngào, đằm thắm về mảnh đất xứ Thanh, làng quê Việt, như: “Những con mắt của làng” của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều; “Xứ Thanh, càng lâu càng nhớ” của nhà văn Văn Công Hùng; “Một ngày ở làng biển” của nhà văn Nguyễn Văn Học; “Âm thầm bồi đắp phù sa” của nhà văn Lữ Mai...

Đáng chú ý, trong giai phẩm còn có sự xuất hiện những gương mặt người xứ Thanh nổi bật trong năm vừa qua đang công tác ở nhiều lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, có những đóng góp tích cực cho đất nước như TS Nguyễn Ngọc Huy - người được gọi là “Ông dự báo thời tiết” trên mạng xã hội - một nhân vật có tầm ảnh hưởng đặc biệt trong năm 2025 - khi đã dự báo, cảnh báo sát các hình thái thời tiết cực đoan giúp người dân ở nhiều địa phương chủ động phòng, chống thiên tai. Hay như PGS.TS Nguyễn Phi Lê - nhà khoa học sinh ra từ đất học Hoằng Lộc - hiện là chuyên gia đầu ngành lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Là nghệ sĩ nhiếp ảnh Lưu Trọng Thắng - người đã góp phần quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh ra thế giới...

Hương sắc mùa xuân với tết xưa, tết nay còn được kể bằng những con chữ đẹp qua những tản văn, tùy bút như: “Mùi của tết”; “Còn mẹ là còn tết”...

Theo dòng chảy của mùa xuân bung nở cùng sắc đào thắm, mai vàng, nhiều câu chuyện mang theo thông điệp về tình yêu, trách nhiệm gìn giữ những giá trị truyền thống... cũng bừng nở trên các trang báo Thanh Hóa Xuân Bính Ngọ 2026, như: “Thời gian kể chuyện”; “Người trẻ giữ hồn tết truyền thống”; “Hoa đào nở bên cột mốc”; “Tết ở nhà giàn”... Bên cạnh đó là các sáng tác của nhiều nhà văn, nhà thơ có uy tín như Huy Trụ, Lê Quang Sinh, Vi Thùy Linh, Nguyễn Cẩm Hương...

Giai phẩm phát hành ngày 28/1/2026 (tức 10 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Mời bạn đọc đón xem.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa