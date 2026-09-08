Xuân Hòa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xác định chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, Đảng bộ xã Xuân Hòa tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Hòa.

Đã thành nền nếp, vào ngày mùng 3 hằng tháng, đảng viên chi bộ thôn Thắng Lợi lại tập trung tại nhà văn hóa thôn để sinh hoạt. Với 71 đảng viên, các buổi sinh hoạt được duy trì nghiêm túc, đúng thời gian, tỷ lệ đảng viên tham gia cao. Nội dung sinh hoạt không chỉ thông tin tình hình thời sự, kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương mà còn dành thời gian để đảng viên trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề sát với thực tiễn ở cơ sở.

Bí thư chi bộ thôn Thắng Lợi Hà Văn Hạnh, cho biết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, ban chi ủy chủ động chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo; phân công đảng viên phụ trách các hộ dân, gắn trách nhiệm của từng đảng viên trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương. Đối với sinh hoạt chuyên đề, những nội dung được lựa chọn gắn với vấn đề thực tiễn, được thông báo trước để đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến, tập trung thảo luận đúng trọng tâm.

Từ cách làm đó, sinh hoạt chi bộ ngày càng phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Nhiều chủ trương, nhiệm vụ của thôn được bàn bạc, thống nhất và triển khai hiệu quả như sáp nhập thôn, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vận động Nhân dân phát triển kinh tế trang trại, đóng góp kinh phí bê tông hóa đường giao thông... Hiện thôn Thắng Lợi có 30 trang trại, gia trại tổng hợp phát triển ổn định hiệu quả; thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt hơn 75 triệu đồng/năm, toàn thôn còn 2 hộ nghèo. Những kết quả đó cho thấy khi nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ thực tiễn, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên được phát huy, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đảng bộ xã hiện có 34 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 14 chi bộ nông thôn, với 1.225 đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy phân công các đồng chí cấp ủy viên thường xuyên dự sinh hoạt tại các chi bộ, kịp thời thông tin những vấn đề mới, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và trực tiếp giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; nội dung tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề thiết thực của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc phân công đảng ủy viên phụ trách địa bàn, dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, cơ quan, đơn vị cũng giúp cấp ủy gần cơ sở hơn, qua đó kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng. Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt, công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ xã quan tâm. Năm 2025, Đảng bộ xã kết nạp 30 đảng viên; 7 tháng năm 2026, kết nạp 24 đảng viên.

Từ triển khai đồng bộ các giải pháp, sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ trên địa bàn xã từng bước đi vào nền nếp; nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, gắn với thực tiễn cơ sở; tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy, từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu. Năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, bí thư chi bộ được nâng lên. Đội ngũ bí thư chi bộ từng bước được trẻ hóa, nhiều đồng chí có trình độ đại học, trung cấp lý luận chính trị. 100% chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 80%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Hòa Phạm Văn Luận khẳng định: “Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chú trọng phát huy dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương”.

Bài và ảnh: Phan Nga